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У деяких працівників держорганів зростуть зарплати: що відомо

19 квітня 2023 16:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У деяких працівників держорганів зростуть зарплати: що відомо
Деяким держслужбовцям підвищать зарплати. Фото: bank.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Рівень оплати працівникам державних органів на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії, планують підвищити. Серед ключових причин підвищення оплати — виконання обов’язків у небезпечних для життя і здоров’я умовах та потреба зберегти кадри.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції

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Обговорення питання

Як зазначається, нещодавно відбулася нарада щодо питання підвищення зарплат працівникам держорганів на небезпечних територіях, на якій були присутні представники Мінреінтеграції, Нацагентства з питань держслужби, Мінекономіки та Мінфіну.

Учасники розглянули розроблений Мінреінтеграції проєкт постанови уряду. Документ передбачає підвищуючий коефіцієнт для зарплат працівників держорганів, які проходять службу на окупованих територіях. Окремою категорією винесено тих, хто працює на територіях активних бойових дій та територіях можливих бойових дій.

"Для напрацювання узгодженого механізму учасникам наради було запропоновано надати свої пропозиції. Після їх урахування проєкт постанови буде винесено на розгляд уряду", — йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає повернення військовослужбовцям додаткової винагороди шляхом встановлення стелі оплати праці держпрацівникам. Обмежити зарплатню планують до рівня 10 мінімальних заробітних плат, тобто 67 тисяч гривень.

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