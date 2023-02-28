Магия — в Днепре, несмотря на закрытый Macdonald's, в магазинах продают бургеры из заведения

В Днепре в магазинах продают фастфуд от McDonald's с двойными наценками
В начале полномасштабного вторжения рестораны McDonald's приостановили работу в Украине, но летом постепенно начали возвращаться. Они уже работают по многим городам, но еще закрыты в Днепре, Запорожье, Одессе, Чернигове, Полтаве, Сумах, Харькове, однако это не мешает продавать в магазинах Днепра фастфуд от McDonald's с двойными наценками.
О том, что в днепровских магазинах продают еду из McDonald's с бешеными наценками, поделился пользователь Twitter.
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Бургер на вес золота в Днепре
В Днепре, несмотря на закрытый Macdonald's, в магазинах продают бургеры из заведения. Стоимость одного бургера "БигМак" составляет 170 гривен, когда в ресторанах Macdonald's такой же бургер стоит 98 гривен. Цены завышены вдвое.
В Днепре неплохо pic.twitter.com/7SkEU50s93— Майор (@sinicynr) February 27, 2023
Когда откроется Macdonald's в Днепре
На официальной странице McDonald's в Facebook пользователи все чаще спрашивают, когда открытие. Однако конкретного ответа еще не получили. Но намек на перспективу этого администратор все же дал.
"Работу ресторанов мы восстанавливаем в соответствии с поэтапным планом. Следите за актуальной информацией на наших официальных страницах", — написал в комментарии.
Напомним, недавно в McDonald's анонсировали массовое сокращение штата в 2023 году. Гендиректор считает, что это решение поможет сократить общемировые расходы и уволить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.