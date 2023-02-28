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У Дніпрі в магазинах продають фастфуд від McDonald’s із подвійними націнками

28 лютого 2023 09:11
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Магія — у Дніпрі, попри закритий Macdonald's, в магазинах продають бургери із закладу
Коли відкриється McDonald’s у Дніпрі, наразі невідомо
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

На початку повномасштабного вторгнення ресторани McDonald's призупинили роботу в Україні, але влітку поступово почали повертатися. Вони вже працюють по багатьох містах, але досі закриті в Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Чернігові, Полтаві, Сумах, Харкові, однак це не заважає продавати у магазинах Дніпра фастфуд від McDonald’s із подвійними націнками.

Про те, що у дніпровських магазинах продають їжу із McDonald’s із шаленими націнками поділився користувач Twitter.

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У Дніпрі, попри закритий Macdonald's, в магазинах продають бургери із закладу. Вартість одного бургера "БігМак" складає 170 гривень, коли у ресторанах Macdonald's такий самий бургер коштує 98 гривень. Ціни завищенні вдвічі. 

Коли відкриється Macdonald's у Дніпрі

На офіційній сторінці McDonald's в Facebook користувачі все частіше запитують, коли відкриття. Однак конкретної відповіді ще не отримали. Але натяк на перспективу цього адміністратор все ж таки дав.

"Роботу ресторанів ми відновлюємо відповідно до поетапного плану. Слідкуйте за актуальною інформацією на наших офіційних сторінках", — написав в коментарі.

Нагадаємо, нещодавно у McDonald's анонсували масове скорочення штату у 2023 році. Гендиректор вважає, що це рішення допоможе скоротити загальносвітові витрати та звільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу. 

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