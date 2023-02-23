Беженцы во Франции – сколько денег потратили на помощь

Речь идет об около полумиллиарда евро

Франция за год полномасштабной войны в Украине потратила на украинских беженцев около полумиллиарда евро. Речь идет о приеме и поддержке граждан.

Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.

Помощь украинцам во Франции

Так, в правительстве заявили, что полномасштабное российское вторжение в Украину спровоцировало величайшую со времен Второй мировой войны волну беженцев.

С 10 марта прошлого года по 30 января текущего года во Франции приняли около 100 тысяч украинцев, из них 80% — женщины.

Финансовые расходы на прием и поддержку составляют 490 млн евро. Большая часть уходит на ежемесячную соцпомощь (260 млн), компенсацию гостиницам и перевозчикам, на оплату за размещение в санаториях.

Около 30 тысяч жителей Украины поселили в своих домах и квартирах жители Франции.

В Министерстве не сообщили, сколько из 100 тыс. украинцев по-прежнему остаются в стране, а сколько вернулись на родину. По состоянию на конец 2022 г. во Франции было зарегистрировано около 66 тыс. украинцев.

Напомним, по данным ООН, по состоянию на 15 ноября 2022 года из-за полномасштабной войны россии против Украины за границей оставались 7,6 млн украинских граждан. Из них около 3 млн человек находились в россии и Беларуси, в том числе из-за принудительного вывоза в россию. Поэтому в странах Европы находится около 4,5 млн украинцев.