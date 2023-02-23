Біженці у Франції — скільки грошей витратили на допомогу

У Франції озвучили, скільки грошей витратили на допомогу біженцям з України
Франція за рік повномасштабної війни в Україні витратила на українських біженців близько пів мільярда євро. Йдеться про прийом та підтримку громадян.
Про це повідомляє видання Le Figaro із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Франції.
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Допомога українцям у Франції
Так, в уряді заявили, що повномасштабне російське вторгнення в Україну спровокувало найбільшу з часів Другої світової війни хвилю біженців.
Із 10 березня минулого року до 30 січня поточного року у Франції прийняли близько 100 тисяч українців, з них 80% — жінки.
Фінансові витрати на прийом та підтримку сягають 490 млн євро. Більша частина йде на щомісячну соцдопомогу (260 млн), компенсацію готелям та перевізникам, на оплату за розміщення в санаторіях.
Близько 30 тисяч українців поселили у своїх будинках і квартирах мешканці Франції.
У Міністерстві не повідомили, скільки зі 100 тис. українців досі залишаються в країні, а скільки повернулися на батьківщину. Станом на кінець 2022 року у Франції були зареєстровані близько 66 тис. українців.
Нагадаємо, за даними ООН, станом на 15 листопада 2022 року через повномасштабну війну росії проти України за кордоном залишалися 7,6 млн українських громадян. З них близько 3 млн осіб перебували в росії та білорусі, у тому числі через примусове вивезення до рф. Тож наразі в країнах Європи перебуває близько 4,5 млн українців.