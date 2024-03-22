Западные банки предупредили о рисках из-за захвата российских активов Евросоюзом

В ЕС снова не смогли передать замороженные активы России на ВСУ — кто против на этот раз
На мартовском саммите лидеры Европейского Союза снова не смогли договориться по использованию прибыли от замороженных российских активов на поддержку армии Украины. По плану до 3 миллиардов евро в год таким образом могли идти на поставки оружия для ВСУ.
Об этом сообщает Reuters.
Кто против передачи прибыли активов РФ
Некоторые западные банки выступают против предложения Евросоюза по перечислению миллиардов евро в виде процентов, полученных от замороженных российских активов. Они опасаются, что это может привести к опасным судебным разбирательствам.
Как отметили высокопоставленные источники издания в банковской отрасли, некоторые банки ЕС опасаются, что Россия может привлечь их к ответственности, если они примут участие в любом переводе ее денег в Украину. Они также добавляют, что план ЕС может быть распространен на счета частных лиц и компаний попавших под санкции компаний.
Также в банковской отрасли ЕС озабочены тем, что эти предложения приведут к еще большему подрыву доверия к западной банковской системе. Источники, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что поделились своими опасениями с политиками Великобритании и еврозоны, отметив риски вероятных судебных разбирательств, когда антироссийские санкции в конце концов будут смягчены или отменены.
Россия заявляет, что любая попытка захватить ее капитал или проценты является "бандитизмом", что приведет к десятилетиям судебных исков против всех причастных. Москва неоднократно заявляла, что примет ответные меры, если ее активы или доходы будут экспроприированы.
Сколько денег РФ в Евросоюзе
Один из двух крупнейших международных центральных депозитариев ценных бумаг в Европе Euroclear владеет ценными бумагами и средствами Центрального банка России на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро. Западные банки также владеют активами на миллиарды евро, фунтов и долларов, принадлежащих компаниям и попавшим под санкции частным лицам.
Согласно плану ЕС, около 90% изъятой прибыли из замороженных активов РФ должно направляться через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные деньги будут использованы на восстановление и реконструкцию.
Законодательство ЕС, Англии и США о санкциях обычно предусматривает замораживание активов, принадлежащих указанным лицам, но не конфискацию. Активы могут быть конфискованы в соответствии с английским законодательством, но только в том случае, если будет установлено, что они являются доходами от преступления.
По словам источников, разрешение на конфискацию и перераспределение процентов, вырученных от этих активов, ставит банки под угрозу обжалования со стороны собственников. Один источник предупредил, что это создаст прецедент в использовании "иностранных резервов и активов в качестве оружия".
При этом Россия, в ответ на западные санкции, сама захватывала активы, назначала новое руководство в дочерних отделениях западных компаний и заставляла уходящие с ее рынка фирмы продавать бизнес с огромными скидками.
"Если эти предложения будут реализованы, вся правовая архитектура должна будет измениться. Что касается банков, я думаю, что они правы в своем беспокойстве, поскольку мы уже видели огромное количество гражданских судебных процессов в связи с санкциями", — сказал партнер компании Brown Rudnick Пол Фельдберг.
Напомним, МВФ хвалил передачу Украине транша в размере 880 млн долларов. Средства должны поступить в течение двух-трех дней.
Также мы писали, что на мартовском саммите лидеров ЕС не будет принято решение о перечислении доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Виной этому Венгрия, протестующая против направления этих средств на закупку оружия для ВСУ.
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