Западные банки предупредили о рисках из-за захвата российских активов Евросоюзом

Люди проходят мимо штаб-квартир ЕС в Брюсселе. Фото: AP.

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На мартовском саммите лидеры Европейского Союза снова не смогли договориться по использованию прибыли от замороженных российских активов на поддержку армии Украины. По плану до 3 миллиардов евро в год таким образом могли идти на поставки оружия для ВСУ.

Об этом сообщает Reuters.

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Некоторые западные банки выступают против предложения Евросоюза по перечислению миллиардов евро в виде процентов, полученных от замороженных российских активов. Они опасаются, что это может привести к опасным судебным разбирательствам.

Как отметили высокопоставленные источники издания в банковской отрасли, некоторые банки ЕС опасаются, что Россия может привлечь их к ответственности, если они примут участие в любом переводе ее денег в Украину. Они также добавляют, что план ЕС может быть распространен на счета частных лиц и компаний попавших под санкции компаний.

Также в банковской отрасли ЕС озабочены тем, что эти предложения приведут к еще большему подрыву доверия к западной банковской системе. Источники, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что поделились своими опасениями с политиками Великобритании и еврозоны, отметив риски вероятных судебных разбирательств, когда антироссийские санкции в конце концов будут смягчены или отменены.

Россия заявляет, что любая попытка захватить ее капитал или проценты является "бандитизмом", что приведет к десятилетиям судебных исков против всех причастных. Москва неоднократно заявляла, что примет ответные меры, если ее активы или доходы будут экспроприированы.

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Один из двух крупнейших международных центральных депозитариев ценных бумаг в Европе Euroclear владеет ценными бумагами и средствами Центрального банка России на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро. Западные банки также владеют активами на миллиарды евро, фунтов и долларов, принадлежащих компаниям и попавшим под санкции частным лицам.

Согласно плану ЕС, около 90% изъятой прибыли из замороженных активов РФ должно направляться через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины. Остальные деньги будут использованы на восстановление и реконструкцию.

Законодательство ЕС, Англии и США о санкциях обычно предусматривает замораживание активов, принадлежащих указанным лицам, но не конфискацию. Активы могут быть конфискованы в соответствии с английским законодательством, но только в том случае, если будет установлено, что они являются доходами от преступления.

По словам источников, разрешение на конфискацию и перераспределение процентов, вырученных от этих активов, ставит банки под угрозу обжалования со стороны собственников. Один источник предупредил, что это создаст прецедент в использовании "иностранных резервов и активов в качестве оружия".

При этом Россия, в ответ на западные санкции, сама захватывала активы, назначала новое руководство в дочерних отделениях западных компаний и заставляла уходящие с ее рынка фирмы продавать бизнес с огромными скидками.

"Если эти предложения будут реализованы, вся правовая архитектура должна будет измениться. Что касается банков, я думаю, что они правы в своем беспокойстве, поскольку мы уже видели огромное количество гражданских судебных процессов в связи с санкциями", — сказал партнер компании Brown Rudnick Пол Фельдберг.

Напомним, МВФ хвалил передачу Украине транша в размере 880 млн долларов. Средства должны поступить в течение двух-трех дней.

Также мы писали, что на мартовском саммите лидеров ЕС не будет принято решение о перечислении доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Виной этому Венгрия, протестующая против направления этих средств на закупку оружия для ВСУ.