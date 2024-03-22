Західні банки попередили про ризики через захоплення російських активів Євросоюзом

Люди проходять повз штаб-квартири ЄС у Брюсселі. Фото: AP.

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На березневому саміті лідери Європейського Союзу знову не змогли домовитись щодо використання прибутку від заморожених російських активів на підтримку армії України. За планом, до 3 мільярдів євро на рік таким чином могли йти на постачання зброї для ЗСУ.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Хто проти передачі прибутку активів РФ

Деякі західні банки виступають проти пропозиції Євросоюзу щодо перерахування мільярдів євро у вигляді відсотків, отриманих від заморожених російських активів. Вони побоюються, що це може призвести до небезпечних судових розглядів.

Як зазначили високопоставлені джерела видання у банківській галузі, деякі банки ЄС побоюються, що Росія може притягнути їх до відповідальності, якщо вони братимуть участь у будь-якому переказі її грошей в Україну. Вони також додають, що план ЄС може бути поширений на рахунки приватних осіб та компаній, які потрапили під санкції.

Також в банківській галузі ЄС стурбовані тим, що ці пропозиції призведуть до ще більшого підриву довіри до західної банківської системи. Джерела, які побажали залишитися анонімними, заявили, що поділилися своїми побоюваннями з політиками Великобританії та є врозони, зазначивши про ризики ймовірних судових розглядів, коли антиросійські санкції зрештою будуть пом'якшені або скасовані.

Росія заявляє, що будь-яка спроба захопити її капітал чи відсотки є "бандитизмом", що призведе до десятиріч судових позовів проти всіх причетних. Москва неодноразово заявляла, що вживе заходів у відповідь, якщо її активи або доходи будуть експропрійовані.

Скільки грошей РФ в Євросоюзі

Один із двох найбільших міжнародних центральних депозитаріїв цінних паперів у Європі Euroclear володіє цінними паперами та коштами Центрального банку Росії у сумі, еквівалентній 190 мільярдам євро. Західні банки також володіють активами на мільярди євро, фунтів і доларів, що належать компаніям і приватним особам, які потрапили під санкції.

Згідно з планом ЄС близько 90% вилученого прибутку із заморожених активів РФ повинно направлятись через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решту буде використано на відновлення та реконструкцію.

Законодавство ЄС, Англії та США про санкції зазвичай передбачає заморожування активів, що належать зазначеним особам, але не конфіскацію. Активи можуть бути конфісковані відповідно до англійського законодавства, але тільки в тому випадку, якщо буде встановлено, що вони є прибутками від злочину.

За словами джерел, дозвіл на конфіскацію та перерозподіл відсотків, отриманих від цих активів, ставить банки під загрозу оскарження з боку власників. Одне джерело попередило, що це створить прецедент у використанні "іноземних резервів та активів як зброї".

При цьому Росія, у відповідь на західні санкції, сама захоплювала активи, призначала нове керівництво в дочірніх відділеннях західних компаній і змушувала фірми, що йдуть з її ринку, продавати бізнес з величезними знижками.

"Якщо ці пропозиції будуть реалізовані, вся правова архітектура повинна буде змінитися. Що стосується банків, я думаю, що вони мають рацію у своєму занепокоєнні, оскільки ми вже бачили величезну кількість цивільних судових процесів у зв'язку з санкціями", — сказав партнер компанії Brown Rudnick Пол Фельдберг.

Нагадаємо, МВФ схвалив передачу Україні траншу в розмірі 880 млн доларів. Кошти мають надійти упродовж двох-трьох днів.

Також ми писали, що на березневому саміті лідерів ЄС не буде ухвалено рішення про перерахування доходів від заморожених російських активів на користь України. Виною цьому Угорщина, яка протестує проти спрямування цих коштів на закупівлю зброї для ЗСУ.