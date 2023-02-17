Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В Европе газ упал ниже 50 евро на фоне отступления исторического энергокризиса, — Bloomberg arrow

В Европе газ упал ниже 50 евро на фоне отступления исторического энергокризиса, — Bloomberg

17 февраля 2023 11:45
lis.jpg - Ксения Лисновская
В Европе газ упал ниже 50 евро на фоне отступления исторического энергокризиса
Это произошло благодаря ослаблению худшего энергетического кризиса в регионе.
lis.jpg - Ксения Лисновская

Цены на природный газ в Европе упали ниже 50 евро впервые за 17 месяцев. Это произошло благодаря ослаблению наихудшего энергетического кризиса в регионе за последние десятилетия.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Читайте также:

Ситуация на европейском рынке

Как отмечают аналитики, стоимость фьючерсов упала более чем на 80% от августовского пика, когда сокращения поставок "голубого топлива" россией ударили по Европе с затратами примерно в 1 триллион долларов. Это нанесло удар по экономике еврозоны и подтолкнуло инфляцию к самому высокому уровню за десятилетия.

Однако сейчас, как утверждают эксперты, на континенте наблюдается резкий поворот. Все — благодаря относительно мягкой погоде, попыткам уменьшить потребление энергии и мощным поступлением сжиженного газа из США в Катар.

Так, фьючерсы упали на 4,8%, до 49,5 евро за мегаватт-час, до самого низкого внутридневного уровня с 1 сентября 2021 года.

При этом цены могут вырасти только в том случае, если холодная погода будет продолжаться до конца зимы и будут перебои с поставками. Конкуренция с Азией по СПГ все еще может создать риск роста, добавляет агентство.

Сейчас — высокий уровень хранения, что является буфером для Европы. Аналитики склонны предполагать, что регион сможет пережить эту и следующую зиму.

Больше об энергоресурсах

Напомним, экспорт российского газа в так называемое "дальнее зарубежье" в прошлом году сократился до 100,9 млрд кубометров. Падение в годовом исчислении достигло 45%, обновив исторический антирекорд.

Ранее мы писали, что теплая зима и меры предосторожности, которые ЕС и страны-члены приняли в прошлом году для избавления зависимости от российского газа, позволили стабилизировать цены на газ и обеспечить заполнение газовых хранилищ на уровне 83%. Это даже выше осенних показателей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

12:40 СБУ объявила подозрение российским судьям, "узаконившим" аннексию украинских регионов

12:39 Леонардо Ди Каприо прокомментировал свою помощь Фонду Елены Зеленской

Новина з фото

12:38 Владимир Зеленский опубликовал новые фотографии украинских военных на передовой

12:38 CEO YouTube Сьюзан Войжитски уходит в отставку: кто займет ее место

12:37 От глаукомы до близорукости: с какими болезнями глаз не берут в армию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:29 ​​​Кремль понимает, что рано или поздно потеряет Крым, — украинская разведка

12:24 Число кораблей в Черном море растет: какую угрозу они несут

12:23 Ощаданк не выпускает е-пенсионные: как действовать переселенцам

Новина з фото

12:21 Демократия громад и помощь Украине: Кличко рассказал о начале Мюнхенской конференции

12:20 Как ВСУ учатся на Patriot: в Бундесвере показали впечатляющие кадры

Новина з відео

11:21 Коля Серга выпустил клип "Молитва" в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора

Новина з відео

10:59 Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия "Берлинале-2023"

Новина з відео

10:34 "Хроники событий с 24 февраля": MamaRika и KOLA представили трогательную песню и клип на нее

Новина з відео

21:15 Новый фильм о Человеке-муравье, проклятие Абизу и "Империя в огне": кинопремьеры недели

Новина з відео

19:30 Одесские полицейские спасли под обстрелами жителя Херсона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:21 Полицейские Киевщины спасли от самоубийства 43-летнего мужчину

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

Новина з відео

16:17 Стартовала продажа билетов на фильм "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева: на что пойдут каждые 10 гривен

Новина з відео

15:23 Расслабляться рано: в Укрэнерго рассказали, будут ли выключать в Украине свет

Новина з відео

14:06 В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксклюзив

18:25 Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

15:00 Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Актуальное по теме

None 17 Февраль 12:33

Леонардо Ди Каприо прокомментировал свою помощь Фонду Елены Зеленской

None 17 Февраль 12:39

Владимир Зеленский опубликовал новые фотографии украинских военных на передовой

None 17 Февраль 12:35

CEO YouTube Сьюзан Войжитски уходит в отставку: кто займет ее место

None 17 Февраль 12:24

От глаукомы до близорукости: с какими болезнями глаз не берут в армию

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB