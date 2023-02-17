В Европе газ упал ниже 50 евро на фоне отступления исторического энергокризиса

Это произошло благодаря ослаблению худшего энергетического кризиса в регионе.

Цены на природный газ в Европе упали ниже 50 евро впервые за 17 месяцев. Это произошло благодаря ослаблению наихудшего энергетического кризиса в регионе за последние десятилетия.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Ситуация на европейском рынке

Как отмечают аналитики, стоимость фьючерсов упала более чем на 80% от августовского пика, когда сокращения поставок "голубого топлива" россией ударили по Европе с затратами примерно в 1 триллион долларов. Это нанесло удар по экономике еврозоны и подтолкнуло инфляцию к самому высокому уровню за десятилетия.

Однако сейчас, как утверждают эксперты, на континенте наблюдается резкий поворот. Все — благодаря относительно мягкой погоде, попыткам уменьшить потребление энергии и мощным поступлением сжиженного газа из США в Катар.

Так, фьючерсы упали на 4,8%, до 49,5 евро за мегаватт-час, до самого низкого внутридневного уровня с 1 сентября 2021 года.

При этом цены могут вырасти только в том случае, если холодная погода будет продолжаться до конца зимы и будут перебои с поставками. Конкуренция с Азией по СПГ все еще может создать риск роста, добавляет агентство.

Сейчас — высокий уровень хранения, что является буфером для Европы. Аналитики склонны предполагать, что регион сможет пережить эту и следующую зиму.

Больше об энергоресурсах

Напомним, экспорт российского газа в так называемое "дальнее зарубежье" в прошлом году сократился до 100,9 млрд кубометров. Падение в годовом исчислении достигло 45%, обновив исторический антирекорд.

Ранее мы писали, что теплая зима и меры предосторожности, которые ЕС и страны-члены приняли в прошлом году для избавления зависимости от российского газа, позволили стабилизировать цены на газ и обеспечить заполнение газовых хранилищ на уровне 83%. Это даже выше осенних показателей.