У Європі газ впав нижче 50 євро на тлі відступу історичної енергокризи

Це сталося завдяки ослабленню найгіршої енергетичної кризи в регіоні

Ціни на природний газ у Європі впали нижче 50 євро вперше за 17 місяців. Це сталося завдяки ослабленню найгіршої енергетичної кризи в регіоні за останні десятиліття.

Про це йдеться у матеріалі агенції Bloomberg.

Ситуація на європейському ринку

Як зазначають аналітики, вартість ф'ючерсів впала на понад 80% від серпневого піку, коли скорочення поставок "блакитного палива" росією вдарили по Європі з витратами приблизно в 1 трильйон доларів. Це завдало удару по економіці єврозони та підштовхнуло інфляцію до найвищого рівня за десятиліття.

Проте нині, як запевняють експерти, на континенті спостерігається різкий поворот. Все — завдяки відносно м’якій погоді, спробам зменшити споживання енергії та потужним надходженням скрапленого газу зі США до Катару.

Так, ф’ючерси впали на 4,8%, до 49,5 євро за мегават-годину (555,7 долара за тисячу куб.м.), до найнижчого внутрішньоденного рівня з 1 вересня 2021 року.

При цьому ціни можуть зрости тільки у випадку, якщо холодна погода триватиме до кінця зими і будуть перебої з поставками. Конкуренція з Азією за СПГ все ще може створити ризик зростання, додає агенція.

Зараз — високий рівень зберігання, що є буфером для Європи. Аналітики припускають, що регіон зможе пережити цю та наступну зиму.

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Нагадаємо, експорт російського газу у так зване "далеке зарубіжжя" минулого року скоротився до 100,9 млрд кубометрів. Падіння у річному вимірі сягнуло 45%, оновивши історичний антирекорд.

Раніше ми писали, що тепла зима та запобіжні заходи, які ЄС та країни-члени вжили минулого року для позбавлення залежності від російського газу, дозволили стабілізувати ціни на газ та забезпечити заповнення газових сховищ на рівні 83%. Це навіть вище за осінні показники.