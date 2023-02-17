У Європі газ впав нижче 50 євро на тлі відступу історичної енергокризи, — Bloomberg
Ціни на природний газ у Європі впали нижче 50 євро вперше за 17 місяців. Це сталося завдяки ослабленню найгіршої енергетичної кризи в регіоні за останні десятиліття.
Про це йдеться у матеріалі агенції Bloomberg.
-
Гаві, Педрі та Дембеле не зіграють за "Барселону" в матчі у відповідь 1/16 Ліги Європи проти "МЮ"
-
На Харківщині через ворожі обстріли загинула одна людина та вісім поранено
-
Бояться диверсій: росіяни прикриваються за цивільними спинами
-
Сценарій першого епізоду серіалу "Спіймати Кайдаша" виставили на благодійний аукціон
-
Зернова угода: за тиждень експортували майже мільйон тонн продовольства
-
У Херсоні спіймали колаборанта, який допомагав росіянам налагодити залізничне сполучення з Кримом
-
СБУ оголосила підозру російським суддям, які "узаконили" анексію українських регіонів
-
Леонардо Ді Капріо прокоментував свою допомогу Фундації Олени Зеленської
-
Володимир Зеленський опублікував нові світлини українських військових на передовій
-
CEO YouTube Сьюзан Войжитскі йде у відставку: хто займе її місце
Ситуація на європейському ринку
Як зазначають аналітики, вартість ф'ючерсів впала на понад 80% від серпневого піку, коли скорочення поставок "блакитного палива" росією вдарили по Європі з витратами приблизно в 1 трильйон доларів. Це завдало удару по економіці єврозони та підштовхнуло інфляцію до найвищого рівня за десятиліття.
Проте нині, як запевняють експерти, на континенті спостерігається різкий поворот. Все — завдяки відносно м’якій погоді, спробам зменшити споживання енергії та потужним надходженням скрапленого газу зі США до Катару.
Так, ф’ючерси впали на 4,8%, до 49,5 євро за мегават-годину (555,7 долара за тисячу куб.м.), до найнижчого внутрішньоденного рівня з 1 вересня 2021 року.
При цьому ціни можуть зрости тільки у випадку, якщо холодна погода триватиме до кінця зими і будуть перебої з поставками. Конкуренція з Азією за СПГ все ще може створити ризик зростання, додає агенція.
Зараз — високий рівень зберігання, що є буфером для Європи. Аналітики припускають, що регіон зможе пережити цю та наступну зиму.
Більше про енергоресурси
Нагадаємо, експорт російського газу у так зване "далеке зарубіжжя" минулого року скоротився до 100,9 млрд кубометрів. Падіння у річному вимірі сягнуло 45%, оновивши історичний антирекорд.
Раніше ми писали, що тепла зима та запобіжні заходи, які ЄС та країни-члени вжили минулого року для позбавлення залежності від російського газу, дозволили стабілізувати ціни на газ та забезпечити заповнення газових сховищ на рівні 83%. Це навіть вище за осінні показники.