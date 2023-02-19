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В Европе продолжают покупать российские алмазы: G7 и ЕС думают, как прикрыть лазейку

19 февраля 2023 16:50
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Санкции против российских алмазов не работают: G7 и ЕС думают, как прикрыть лазейку
Несмотря на санкции, импортеры в Европе продолжают курировать российские алмазы
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Страны G-7 и Европейский Союз обсуждают способы отслеживания российских алмазов. Это может создать условия для ограничений на торговлю драгоценными камнями из россии в будущем.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Сопротивление санкциям ЕС на драгоценные камни

Предыдущие попытки ЕС наложить санкции на российские драгоценные камни столкнулись сопротивление стран-импортеров, таких как Бельгия. Они утверждают, что эти усилия будут напрасны, поскольку транзакции просто сместятся в другое место без механизма отслеживания драгоценных камней.

Как бриллианты из россии избегают санкций

Агентство объясняет, что происхождение бриллианта понятно только в начале цепи поставки, когда ему выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса, призванный положить конец продаже так называемых "кровавых бриллиантов", что финансировали войны. Но после этого их может оказаться трудно отследить.

Ограненные и отшлифованные камни часто смешиваются в торговых домах, и оригинальный сертификат заменяется документацией смешанного происхождения, что делает почти невозможным отследить, куда в конечном итоге продаются российские бриллианты.

Санкции в отношении драгоценных камней

После того, как в апреле прошлого года страны G7 наложили санкции на российскую компанию "Алроса", экспорт алмазов из россии быстро возобновляется — больше всего их покупают в Индии, однако поставки направляются также и в страны Европы.

Россия на фоне санкций сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу: санкции, наложенные на российскую компанию "Алроса", позволяют ей поставлять сырье в Индию, но возникают проблемы с оплатой.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российской алмазодобывающей компании "Алроса" и 28 дочерних предприятий АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

Компания "Алроса", которая добывает бриллианты в россии, контролируется государством. А против руководителя компании Сергея Иванова (сына бывшего министра обороны рф) санкции были введены в первый день полномасштабного вторжения.

Напомним, осенью прошлого года четыре страны Европейского Союза обратились с требованием к Бельгии прекратить бриллиантовый бизнес с россией.

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