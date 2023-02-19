Санкції проти російських алмазів не працюють: G7 та ЄС думають, як прикрити лазівку

У Європі продовжують купувати російські алмази: G7 та ЄС думають, як прикрити лазівку
Країни G-7 та Європейський Союз обговорюють способи відстеження російських алмазів. Це може створити умови для обмежень на торгівлю дорогоцінними каменями із рф у в майбутньому.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Опір санкціям ЄС на дорогоцінні камені рф
Попередні спроби ЄС накласти санкції на російські дорогоцінні камені наштовхнулися на опір країн-імпортерів, таких як Бельгія. Вони стверджують, що ці зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто змістяться в інше місце без механізму відстеження дорогоцінного каміння.
Як діаманти із росії уникають санкцій
Агентство пояснює, що походження діаманта зрозуміле тільки на початку ланцюга постачання, коли йому видається сертифікат в рамках Кімберлійського процесу, який був покликаний покласти край продажу так званих "кривавих діамантів", що фінансували війни. Але після цього їх може стати важко відстежити.
Ограновані та відшліфовані камені часто змішуються в торгових домах, і оригінальний сертифікат замінюється документацією "змішаного походження", що робить майже неможливим відстежити, куди в кінцевому підсумку продаються російські діаманти.
Санкції щодо дорогоцінних каменів
Після того, як у квітні минулого року країни G7 наклали санкції на російську компанію "Алроса", експорт алмазів з рф швидко відновлюється — найбільше їх купують в Індії, проте поставки прямують також і до країн Європи.
Росія на тлі санкцій скоротила експорт алмазів на ключові ринки — до Індії та Європи: санкції, накладені на російську компанію "Алроса", дозволяють їй постачати сировину до Індії, але виникають проблеми з оплатою.
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російської алмазодобувної компанії "Алроса" та 28 дочірніх підприємств АТ "Об’єднана суднобудівна корпорація" (ОСК).
Компанія "Алроса", яка видобуває діаманти в росії, контролюється державою. А проти керівника компанії Сергія Іванова (сина колишнього міністра оборони рф) санкції були запроваджені у перший день повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, восени минулого року чотири країни Європейського Союзу звернулися з вимогою до Бельгії припинити діамантовий бізнес з росією.