В Киеве магазины завышали цены на ряд продуктов — данные проверок Госпродпотребслужбы

Специалисты выявили ряд нарушений по результатам проверок

Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Большинство касается завышенных цен при продаже товаров.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Завышенные цены на социальные продукты

Отмечается, что в прошлом году специалисты Госпродслужбы провели 266 проверок в столичных магазинах. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.

Так, речь идет о семи продуктах, которые внесены в правительственное постановление от 09.12.2020 года № 1236 — ржано-пшеничный хлеб, батон, мука пшеничная высшего сорта, куриная тушка (четверть), молоко (жирностью 2,5%), яйца (С–1), подсолнечное масло.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках требования правительства магазины должны были предоставить возможность незащищенным категориям населения получать сбалансированное питание и предотвращать неконтролируемый рост стоимости этих товаров. Однако во многих случаях торговые сети и магазины заявили, что "не знали" о существовании такого постановления.

Тех ритейлеров, которые сознательно пошли на нарушение, привлекли к ответственности. В 2022 году выписали 170 таких штрафов на общую сумму 1 949 157 грн.

Только некоторые магазины выплатили добровольно в период январь-декабрь прошлого года только 342 тыс. грн. Остальные — обжалуют в судах.

Как выросли цены в 2022 году

По официальной статистике, лидировали в рейтинге удорожания в прошлом году транспорт, продукты питания и безалкогольные напитки. В частности, продукты и безалкогольные напитки выросли в цене на 26,6%.

Напомним, в Украине провели исследования относительно того, что могут купить украинцы на свою среднюю зарплату. Так, в частности, чек в Украине на яйца, молочку, курицу и напитки составляет 460 гривен, тогда как в Польше за эти продукты придется отдать 555 гривен, в Германии — 910 гривен, а во Франции — 1000 гривен.

Также мы писали, что украинские супермаркеты перед рождественско-новогодними праздниками традиционно повысили стоимость отдельных продуктов. Ключевые факторы удорожания — сезонность и праздничный рост спроса.