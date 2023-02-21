У Києві магазини завищували ціни на низку продуктів — дані перевірок Держпродспоживслужби

Фахівці виявили низку порушень за результатами перевірок

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Більшість стосуються завищених цін під час продажу товарів.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у м. Києві.

Завищені ціни на соціальні продукти

Зазначається, що минулого року фахівці Держпродспоживслужби здійснили 266 перевірок у столичних магазинах. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.

Так, йдеться про сім продуктів, які внесені до урядової постанови від 09.12.2020 року № 1236 — житньо-пшеничний хліб, батон, борошно пшеничне вищого ґатунку, куряча тушка (чверть), молоко (жирністю 2,5%), яйця (С-1), соняшникова олія.

У відомстві наголосили, що вимоги уряду мали надати можливість незахищеним категорія населення отримувати збалансоване харчування та запобігати неконтрольованому зростанню вартості цих товарів. Однак у багатьох випадках торговельні мережі та магазини заявили, що "не знали" про існування такої постанови.

Тих рітейлерів, які свідомо йшли на порушення, притягнули до відповідальності. У 2022-му виписали 170 таких штрафів на загальну суму 1 949 157 грн.

Тільки деякі магазини виплатили добровільно у період січень-грудень минулого року лише 342 тис. грн. Інші — оскаржують у судах.

Як зросли ціни у 2022-му

За офіційною статистикою, лідирували у рейтингу здорожчання минулого року транспорт, продукти харчування та безалкогольні напої. Зокрема, продукти та безалкогольні напої зросли у вартості на 26,6%.

Нагадаємо в Україні провели дослідження щодо того, що можуть купити українці на свою середню зарплату. Так, зокрема, чек в Україні на яйця, молочку, курку та напої становить 460 гривень, тоді як у Польщі за ці продукти доведеться віддати 555 гривень, у Німеччині — 910 гривень, а у Франції — 1000 гривень.

Також ми писали, що українські супермаркети перед різдвяно-новорічними святами традиційно підвищили вартість окремих продуктів. Ключові фактори здорожчання — сезонність і святкове зростання попиту.