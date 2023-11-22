Цены на аренду в Киеве — квартиры подорожали на 50%

Риелтор и клиенты. Фото: Freepik

В Киеве за последние шесть месяцев 2023 года существенно выросла аренда жилья. В среднем цены на квартиры подскочили почти на 50%.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала M2bomber.

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Как изменились цены на аренду жилья

По этим данным, средняя стоимость аренды квартир в столице за полгода значительно повысилась — с 11 до 17 тыс. гривен.

В то же время в годовом измерении в среднем аренда жилья обходится дороже на 35,5%. Традиционно самые высокие цены на жилье в Печерском и Шевченковском районах, самые низкие — в Деснянском районе.

Стоимость однокомнатных квартир

Согласно информации портала, чаще всего однокомнатные квартиры в Киеве стоят 12 тыс. гривен. На такие предложения приходится 8,2%.

Среди популярных вариантов следующие цены:

10,4 тыс. гривен, 12,8 тыс. гривен — 6,9%;

7,2 тыс. гривен, 8,8 тыс. гривен, 16,8 тыс. гривен — 5,7%.

Цены на двухкомнатные квартиры

Двухкомнатные столичные квартиры чаще всего сдают по 12 тысяч гривен и 14 тысяч гривен. Доля таких объявлений — 6,2%. Другие варианты:

10 тыс. гривен, 18 тыс. гривен — 5,8%;

8 тыс. гривен — 4,6%.

Самые бюджетные двухкомнатные квартиры предлагают за 6 тыс. гривен, однако таких объявлений очень мало.

Стоимость трехкомнатных квартир

Чаще всего трехкомнатные квартиры сдаются по цене 20,4 тыс. гривен. Доля таких объявлений — 8,2%. Среди наиболее распространенных цен:

15,6 тыс. гривен, 30 тыс. гривен — 7%;

25,2 тыс. гривен — 6,4%.

Бюджетные варианты трехкомнатных квартир стоят 7,2 тысячи гривен.

Больше о недвижимости

Напомним, в Украине на вторичном рынке недвижимости с октября 2022 по октябрь 2023 года подорожали однокомнатрные квартиры. Это фактически по всей стране.

Раньше мы писали, что Одесса держит марку в стоимости недвижимости. В центре города продают квартиру от застройщика за 70 тысяч долларов. За такие деньги можно купить готовое жилье с ремонтом и мебелью в Испании.