Ціни на оренду в Києві — квартири подорожчали на 50%

Рієлтор та клієнти. Фото: Freepik

У Києві за останні шість місяців 2023 року суттєво зросла оренда житла. У середньому ціни квартири підскочили майже на 50%.

Про це свідчать дані профільного порталу M2bomber.

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Як змінились ціни на оренду житла

За цими даними, середня вартість оренди квартир у столиці за пів року значно підвищилась — з 11 до 17 тис. гривень.

Водночас, за річним виміром у середньому оренда житла обходиться дорожче на 35,5%. Традиційно, найвищі ціни на житло у Печерському та Шевченківському районах, найнижчі — у Деснянському районі.

Вартість однокімнатних квартир

Відповідно до інформації порталу, найчастіше однокімнатні квартири у Києві коштують 12 тис. гривень. На такі пропозиції припадає 8,2%.

Серед популярних варіантів такі ціни:

10,4 тис. гривень, 12,8 тис. гривень — 6,9%;

7,2 тис. гривень, 8,8 тис. гривень, 16,8 тис. гривень — 5,7%.

Ціни на двокімнатні квартири

Двокімнатні столичні квартири найчастіше здають по 12 тис. гривень та 14 тис. гривень. Частка таких оголошень — 6,2%. Інші варіанти:

10 тис. гривень, 18 тис. гривень — 5,8%;

8 тис. гривень — 4,6%.

Найбюджетніші двокімнатні квартири пропонують за 6 тис. гривень, проте таких оголошень вкрай мало.

Вартість трикімнатних квартир

Найчастіше трикімнатні квартири здаються за ціною 20,4 тис. гривень. Частка таких оголошень — 8,2%. Серед найпоширеніших цін:

15,6 тис. гривень, 30 тис. гривень — 7%;

25,2 тис. гривень — 6,4%.

Бюджетні варіанти трикімнатних квартир коштують 7,2 тис. гривень.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, в Україні на вторинному ринку нерухомості з жовтня 2022 до жовтня 2023 року здорожчали однокімнатрні квартири. Це відбулося практично по всій території держави.

Раніше ми писали, що Одеса тримає марку у вартості нерухомості. У центрі міста продають квартиру від забудовника за 70 тисяч доларів. За такі гроші можна купити готову оселю з ремонтом та меблями в Іспанії.