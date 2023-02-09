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В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены

9 февраля 2023 13:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Аренда квартир в Киеве — какие сейчас цены
Стоимость квартир повысилась на 2175 гривен
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Киеве за последние полгода существенно подорожала аренда жилья. В среднем нужно заплатить за квартиру на около 2 тысяч гривен больше.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала M2bomber.

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Как изменились цены на аренду

По этим данным, за период с августа прошлого года по февраль 2023-го стоимость квартир повысилась на 2175 гривен. Если по состоянию на август в среднем жилье стоило 10,5 тысячи гривен, то сейчас — 12,7 тысячи гривен.

За последний месяц стоимость выросла на около 510 гривен, с 12,2 до 12,7 тысячи гривен.

Самые выгодные ценовые предложения в среднем в следующих районах:

  • Деснянский — 8,25 тыс. грн;
  • Святошинский — 9 тыс. грн;
  • Днепровский — 10 тыс.грн;
  • Подольский — 12 тыс. грн;
  • Оболонский — 12 тыс. грн.

Самые дорогие варианты в таких районах:

  • Печерский — 20,5 тыс. грн;
  • Шевченковский — 15 тыс. грн;
  • Голосеевский — 14,5 тыс. грн;
  • Соломенский — 14 тыс. грн;
  • Дарницкий — 13 тыс. грн.

Аренда: 1-комнатная квартира

Больше всего объявлений на 1-комнатные квартиры в Киеве по цене 8 тыс. грн (доля 10,3%); за 10 тыс. грн — 9,6%; за 7,2 тыс. грн — 6,7%.

Аренда: 2-комнатная квартира

Двухкомнатные квартиры предлагают по цене 7,8 тыс. грн (10,2%); 15 тыс. грн (8,1%); 10,2 тыс. грн — 7,4%.

Аренда: 3-комнатная квартира

Трехкомнатные квартиры больше всего предлагают за 10,4 тыс. грн и 15,2 тыс. грн (6,9%); 20 тыс. грн (5,6%); 18 тыс. грн и 18,4 тыс. грн. (4,7%).

Динамика цен за последние годы:

Напомним, по мнению экспертов, на фоне войны украинский рынок недвижимости переживает сверхсложные времена: цены на квартиры в новостройках повысились, а желающих покупать все меньше. Однако в случае ее завершения — в дальнейшем цены на недвижимость сравняются с европейскими.

Большинство аналитиков по недвижимости единодушны — при условии продолжения войны в стране негативные тенденции на рынке недвижимости сохранятся и в 2023 году. Повышения спроса на жилье не будет, ведь многие украинцы на фоне войны потеряли доходы и не имеют денег.

 

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