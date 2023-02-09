Оренда квартир у Києві — які зараз ціни

У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни
У Києві за останні пів року суттєво подорожчала оренда житла. У середньому потрібно заплатити за квартиру на близько 2 тисячі гривень більше.
Про це свідчать дані моніторингу порталу M2bomber.
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Як змінилися ціни на оренду
За цими даними, за період із серпня минулого року до лютого 2023-го вартість квартир підвищилася на 2175 гривень. Якщо станом на серпень у середньому житло коштувало 10,5 тисячі гривень, то зараз — 12,7 тисячі гривень.
За останній місяць вартість зросла на близько 510 грн, з 12,2 тисячі до 12,7 тисячі гривень.
Найвигідніші цінові пропозиції у середньому у таких районах:
- Деснянський — 8,25 тис. грн;
- Святошинський — 9 тис. грн;
- Дніпровський — 10 тис.грн;
- Подільський — 12 тис. грн;
- Оболонський — 12 тис. грн.
Найдорожчі варіанти у таких районах:
- Печерський — 20,5 тис. грн;
- Шевченківський — 15 тис. грн;
- Голосіївський — 14,5 тис. грн;
- Солом'янський — 14 тис. грн;
- Дарницький — 13 тис. грн.
Оренда 1-кімнатної квартири
Найбільше оголошень на 1-кімнатні квартири в Києві за ціною 8 тис. грн (частка 10,3%); за 10 тис. грн — 9,6%; за 7,2 тис. грн — 6,7%.
Оренда 2-кімнатної квартири
Двокімнатні квартири пропонують за ціною 7,8 тис. грн (10,2%); 15 тис. грн (8,1%); 10,2 тис. грн — 7,4%.
Оренда 3-кімнатної квартири
Трикімнатні квартири найбільше пропонують за 10,4 тис. грн та 15,2 тис. грн (6,9%); 20 тис. грн (5,6%); 18 тис. грн та 18, 4 тис. грн (4,7%).
Динаміка цін за останні роки:
Нагадаємо, на думку експертів, на тлі війни український ринок нерухомості переживає надскладні часи: ціни на квартири у новобудовах підвищилися, а охочих купувати — дедалі менше. Однак у разі її звершення — у подальшому ціни на нерухомість зрівняються з європейськими.
Більшість аналітиків з нерухомості одностайні — за умови продовження війни в країні негативні тенденції на ринку нерухомості збережуться і в 2023 році. Підвищення попиту на житло не буде, адже багато українців на тлі війни втратили прибутки та не мають грошей.