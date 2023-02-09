Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни arrow

У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни

9 лютого 2023 13:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Оренда квартир у Києві — які зараз ціни
Вартість квартир підвищилася на 2175 гривень
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Києві за останні пів року суттєво подорожчала оренда житла. У середньому потрібно заплатити за квартиру на близько 2 тисячі гривень більше.

Про це свідчать дані моніторингу порталу M2bomber.

Читайте також:

Як змінилися ціни на оренду

За цими даними, за період із серпня минулого року до лютого 2023-го вартість квартир підвищилася на 2175 гривень. Якщо станом на серпень у середньому житло коштувало 10,5 тисячі гривень, то зараз — 12,7 тисячі гривень.

За останній місяць вартість зросла на близько 510 грн, з 12,2 тисячі до 12,7 тисячі гривень.

Найвигідніші цінові пропозиції у середньому у таких районах:

  • Деснянський —  8,25 тис. грн;
  • Святошинський — 9 тис. грн;
  • Дніпровський — 10 тис.грн;
  • Подільський — 12 тис. грн;
  • Оболонський — 12 тис. грн.

Найдорожчі варіанти у таких районах:

  • Печерський — 20,5 тис. грн;
  • Шевченківський — 15 тис. грн;
  • Голосіївський — 14,5 тис. грн;
  • Солом'янський — 14 тис. грн;
  • Дарницький — 13 тис. грн.

Оренда 1-кімнатної квартири

Найбільше оголошень на 1-кімнатні квартири в Києві за ціною 8 тис. грн (частка 10,3%); за 10 тис. грн — 9,6%; за 7,2 тис. грн — 6,7%.

Оренда 2-кімнатної квартири

Двокімнатні квартири пропонують за ціною 7,8 тис. грн (10,2%); 15 тис. грн (8,1%); 10,2 тис. грн — 7,4%.

Оренда 3-кімнатної квартири

Трикімнатні квартири найбільше пропонують за 10,4 тис. грн та 15,2 тис. грн (6,9%); 20 тис. грн (5,6%); 18 тис. грн та 18, 4 тис. грн (4,7%).

Динаміка цін за останні роки:

Нагадаємо, на думку експертів, на тлі війни український ринок нерухомості переживає надскладні часи: ціни на квартири у новобудовах підвищилися, а охочих купувати — дедалі менше. Однак у разі її звершення — у подальшому ціни на нерухомість зрівняються з європейськими.

Більшість аналітиків з нерухомості одностайні — за умови продовження війни в країні негативні тенденції на ринку нерухомості збережуться і в 2023 році. Підвищення попиту на житло не буде, адже багато українців на тлі війни втратили прибутки та не мають грошей.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

13:30 Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

13:30 Скільки років  треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера

13:23 Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року

13:20 Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто

13:20 В Україні різко підскочив попит на електрокари: останні дані ринку

12:58 Disney анонсував нові частини мультфільмів "Крижане серце", "Зоотрополіс" та "Історія іграшок"

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 13:54

Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

None 9 Лютий 13:53

Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

None 9 Лютий 13:42

Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

None 9 Лютий 13:31

Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB