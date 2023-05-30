В Киеве собственнику ТРЦ сообщили подозрение за неуплату налогов в крупной сумме
Генеральная прокуратура Украины сообщила генеральному директору крупного торгового центра в Киеве о подозрении в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По информации полученной в ходе расследования, предполагается, что обвиняемый с помощью директоров подручных компаний, у которых имеются признаки фиктивности, сознательно уклонился от уплаты НДС.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Неуплата налогов
В сообщении говорится, что общая сумма, по которой не было уплачено налога, составляет более 145,8 миллиона гривен. Данные действия предположительно были совершены в период с января 2019 года по декабрь 2021 года.
По утверждению следователей, в первичные документы были внесены данные о предполагаемых работах, которые проводились на территории торгового центра. Однако в действительности эти работы не выполнялись.
В данный момент определяется вопрос о выборе меры пресечения в отношении подозреваемого.
Напомним, что Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю из Крыма. По их данным, он помогал россиянам захватить детский лагерь "Артек".