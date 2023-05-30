В Киеве собственнику ТРЦ сообщили подозрение за неуплату налогов в крупной сумме

Деньги в руках у человека. Фото: google

Генеральная прокуратура Украины сообщила генеральному директору крупного торгового центра в Киеве о подозрении в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По информации полученной в ходе расследования, предполагается, что обвиняемый с помощью директоров подручных компаний, у которых имеются признаки фиктивности, сознательно уклонился от уплаты НДС.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Неуплата налогов

В сообщении говорится, что общая сумма, по которой не было уплачено налога, составляет более 145,8 миллиона гривен. Данные действия предположительно были совершены в период с января 2019 года по декабрь 2021 года.

По утверждению следователей, в первичные документы были внесены данные о предполагаемых работах, которые проводились на территории торгового центра. Однако в действительности эти работы не выполнялись.

В данный момент определяется вопрос о выборе меры пресечения в отношении подозреваемого.

Напомним, что Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю из Крыма. По их данным, он помогал россиянам захватить детский лагерь "Артек".