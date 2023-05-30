У Києві власнику ТРЦ повідомили підозру за несплату податків у великій сумі

Гроші в руках людини. Фото: google

Генеральна прокуратура України повідомила генеральному директору великого торгового центру у Києві про підозру в ухиленні від сплати податків у великому розмірі. За інформацією, отриманою в ході розслідування, передбачається, що обвинувачений за допомогою директорів підручних компаній, які мають ознаки фіктивності, свідомо ухилився від сплати ПДВ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Несплата податків

У повідомленні йдеться, що загальна сума, за якою не було сплачено податок, становить понад 145,8 мільйона гривень. Ці дії, ймовірно, були здійснені в період з січня 2019 року по грудень 2021 року.

За твердженням слідчих, до первинних документів було внесено дані про передбачувані роботи, які проводилися на території торговельного центру. Однак, насправді ці роботи не виконувались.

На цей час визначається питання про вибір запобіжного заходу щодо підозрюваного.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру колишньому правоохоронцю із Криму. За їхніми даними він допомагав росіянам захопити дитячий табір "Артек".