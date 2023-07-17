В Китае выступили с заявлением о "зерновом соглашении"

Отгрузка зерна. Фото: Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин выразила надежду на продолжение полномасштабной реализации Черноморской зерновой сделки, направленной на транспортировку зерновых из Украины через Черное море. Также она указала полную готовность Китая сотрудничать с участниками сделки.

Об этом Мао Нин сообщила на брифинге.

Читайте также:

Китай рассчитывает на продолжение "зерновой сделки"

"Мы в Китае надеемся, что зерновая инициатива в Черном море продолжит осуществляться в полной мере", — подчеркнула Мао.

Она также указала на готовность Китая к усиленному сотрудничеству со всеми участниками зернового соглашения для достижения целей по обеспечению мировой продовольственной безопасности. В то же время Россия не выдала разрешения на регистрацию новых зерновозов с 27 июня, поэтому Черноморская зерновая инициатива прекратит свое действие в понедельник, 17 июля, если Москва не согласится на ее продление.

Напомним, что срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Сегодня в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Также мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновое соглашение "вошло в историю как дипломатический успех". Продление работы Черноморского коридора планируется обсудить с Путиным в августе.