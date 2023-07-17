У Китаї виступили з заявою щодо "зернової угоди"

Відвантаження зерна. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін висловила сподівання на продовження повномасштабної реалізації Чорноморської зернової угоди щодо транспортування зернових з України через Чорне море. Також вона вказала повну готовність Китаю співпрацювати з учасниками угоди.

Про це Мао Нін повідомила на брифінгу.

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Китай розраховує на продовження "зернової угоди"

"Ми в Китаї сподіваємося, що зернова ініціатива у Чорному морі продовжить здійснюватися повною мірою", — наголосила Мао.

Вона також наголосила на готовності Китаю до посиленої співпраці з усіма учасниками зернової угоди для досягнення цілей щодо забезпечення світової продовольчої безпеки. Водночас Росія не видала дозволу на реєстрацію нових зерновозів з 27 червня, тому Чорноморська зернова ініціатива припинить свою дію в понеділок, 17 липня, якщо Москва не погодиться на її продовження.

Нагадаємо, що термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Сьогодні в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині.

Також ми повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що зернова угода" увійшла в історію як дипломатичний успіх". Продовження роботи Чорноморського коридору планується обговорити з Путіним у серпні.