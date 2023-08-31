В Конгрессе США рассказали, сколько украинского зерна украла РФ за 2022 год
За 2022 год Россия украла и вывезла с временно оккупированных территорий Украины почти шесть миллионов тонн зерна. Для вывоза этого зерна РФ использовала грузовые суда, проходившие через Турцию в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.
Об этом сообщили в Конгрессе США.
Сколько украинского зерна украла Россия
Согласно данным из отчета американской разведки, базирующихся на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников, за 2022 год Россия вывезла с оккупированных территорий Украины около шести миллионов тонн зерна.
Обычно суда с похищенным зерном проходили через Турцию в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.
Однако в ведомстве добавляют, что вероятно покупатели российских грузов не знали об украинском происхождении зерна.
Напомним, 31 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как захватчики воруют зерно из оккупированного Мариуполя.