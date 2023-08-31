В Конгрессе США рассказали, сколько украинского зерна украла РФ за 2022 год

Украинцы убирают зерно. Фото: УНИАН

За 2022 год Россия украла и вывезла с временно оккупированных территорий Украины почти шесть миллионов тонн зерна. Для вывоза этого зерна РФ использовала грузовые суда, проходившие через Турцию в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.

Об этом сообщили в Конгрессе США.

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Согласно данным из отчета американской разведки, базирующихся на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников, за 2022 год Россия вывезла с оккупированных территорий Украины около шести миллионов тонн зерна.

Обычно суда с похищенным зерном проходили через Турцию в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.

Однако в ведомстве добавляют, что вероятно покупатели российских грузов не знали об украинском происхождении зерна.

Напомним, 31 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как захватчики воруют зерно из оккупированного Мариуполя.