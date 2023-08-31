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В Конгрессе США рассказали, сколько украинского зерна украла РФ за 2022 год

31 августа 2023 09:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Конгрессе США рассказали, сколько украинского зерна украла РФ за 2022 год
Украинцы убирают зерно. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За 2022 год Россия украла и вывезла с временно оккупированных территорий Украины почти шесть миллионов тонн зерна. Для вывоза этого зерна РФ использовала грузовые суда, проходившие через Турцию в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.

Об этом сообщили в Конгрессе США.

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Согласно данным из отчета американской разведки, базирующихся на спутниковых снимках и сообщениях из открытых источников, за 2022 год Россия вывезла с оккупированных территорий Украины около шести миллионов тонн зерна.

Обычно суда с похищенным зерном проходили через Турцию в порты Сирии, Израиля, Ирана, Грузии и Ливана.

Однако в ведомстве добавляют, что вероятно покупатели российских грузов не знали об украинском происхождении зерна.

Напомним, 31 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как захватчики воруют зерно из оккупированного Мариуполя.

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