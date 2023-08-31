У Конгресі США розповіли, скільки українського зерна вкрала РФ за 2022 рік

Українці збирають зерно. Фото: УНІАН

За 2022 рік Росія вкрала та вивезла з тимчасово окупованих територій України майже шість мільйонів тонн зерна. Для вивезення цього зерна РФ використовувала вантажні судна, що проходили через Туреччину до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

Про це повідомили у Конгресі США.

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Згідно з даними зі звіту американської розвідки, що базуються на супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел, за 2022 рік Росія вивезла з окупованих територій України майже шість мільйонів тонн зерна.

Зазвичай судна з викраденим зерном проходили через Туреччину до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

Однак у відомстві додають, що, ймовірно, покупці російських вантажів не знали про українське походження зерна.

Нагадаємо, 31 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як загарбники крадуть зерно з окупованого Маріуполя.