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В магазинах активно дорожают яйца: какие сейчас цены

12 сентября 2023 10:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — яйца снова начали стремительно дорожать
Куриные яйца. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинских супермаркетах начали дорожать яйца, цена на которые снижалась в течение лета. Эксперты предупреждали, что тренд по удешевлению кардинально изменится осенью.

Об этом свидетельствует информация на портале Minfin.

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Как изменились цены в сентябре

По данным портала, подорожание яиц активное и стабильное. В частности, куриные яйца от торговой марки "Квочка" выросли в цене с 45,82 за десяток в августе до 48,50 грн в сентябре.

Яйца от торговой марки "Ясенсвит" подорожали с 46,34 грн за десяток до 48,64 грн.

Выросли в цене яйца от этой же торговой марки в упаковках по 18 и 30 штук. Так, упаковка на 18 яиц подорожала с 81,96 грн в августе до 83,65 в сентябре. Упаковка на тридцать штук повысилась в цене с 136,81 до 144,83 грн.

 

цены на яйца
Источник: Минфин

Прогнозы экспертов

Об осеннем удорожании яиц ранее прогнозировали эксперты агрорынка. По словам экономиста Олега Пендзина, осенью 2023 года ожидается повторение истории с прошлогодним ростом стоимости яиц.

За последние годы цены на яйца менялись так:

 

цены на яйца
Источник: Минфин

Больше о ценах

Напомним, ранее Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления украинского борща и сравнили цены на эти же продукты, которые были в начале года.

Также мы писали, что в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии.

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