Цены в Украине — яйца снова начали стремительно дорожать

Куриные яйца. Фото: google.com

В украинских супермаркетах начали дорожать яйца, цена на которые снижалась в течение лета. Эксперты предупреждали, что тренд по удешевлению кардинально изменится осенью.

Об этом свидетельствует информация на портале Minfin.

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Как изменились цены в сентябре

По данным портала, подорожание яиц активное и стабильное. В частности, куриные яйца от торговой марки "Квочка" выросли в цене с 45,82 за десяток в августе до 48,50 грн в сентябре.

Яйца от торговой марки "Ясенсвит" подорожали с 46,34 грн за десяток до 48,64 грн.

Выросли в цене яйца от этой же торговой марки в упаковках по 18 и 30 штук. Так, упаковка на 18 яиц подорожала с 81,96 грн в августе до 83,65 в сентябре. Упаковка на тридцать штук повысилась в цене с 136,81 до 144,83 грн.

Источник: Минфин

Прогнозы экспертов

Об осеннем удорожании яиц ранее прогнозировали эксперты агрорынка. По словам экономиста Олега Пендзина, осенью 2023 года ожидается повторение истории с прошлогодним ростом стоимости яиц.

За последние годы цены на яйца менялись так:

Источник: Минфин

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