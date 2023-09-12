Ціни в Україні — яйця знову почали стрімко дорожчати

Яйця курячі. Фото: google.com

В українських супермаркетах почали дорожчати яйця, ціна на які знижувалась протягом літа. Експерти попереджали, що тренд на подешевшання кардинально зміниться восени.

Про це свідчить інформація на порталі Minfin.

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Як змінилися ціни у вересні

За даними порталу, подорожчання яєць активне й стабільне. Зокрема, курячі яйця від торгової марки "Квочка" зросли в ціні з 45,82 за десяток у серпні до 48,50 грн у вересні.

Яйця від торгової марки "Ясенсвіт" подорожчали з 46,34 грн за десяток до 48,64 грн.

Зросли у ціні яйця від цієї ж торгової марки в упаковках по 18 і 30 штук. Так, упаковка на 18 яєць подорожчала з 81,96 грн у серпні до 83,65 у вересні. Упаковка на тридцять штук підвищилась у ціні зі 136,81 до 144,83 грн.

Джерело: Мінфін

Прогнози експертів

Про осіннє подорожчання яєць раніше прогнозували експерти агроринку. За словами економіста Олега Пендзіна, восени 2023 року очікується повторення історії з торішнім зростанням вартості яєць.

За останні роки ціни на яйця змінювались так:

Джерело: Мінфін

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