Ціни в Україні — яйця знову почали стрімко дорожчати

У магазинах активно дорожчають яйця: які зараз ціни
В українських супермаркетах почали дорожчати яйця, ціна на які знижувалась протягом літа. Експерти попереджали, що тренд на подешевшання кардинально зміниться восени.
Про це свідчить інформація на порталі Minfin.
Як змінилися ціни у вересні
За даними порталу, подорожчання яєць активне й стабільне. Зокрема, курячі яйця від торгової марки "Квочка" зросли в ціні з 45,82 за десяток у серпні до 48,50 грн у вересні.
Яйця від торгової марки "Ясенсвіт" подорожчали з 46,34 грн за десяток до 48,64 грн.
Зросли у ціні яйця від цієї ж торгової марки в упаковках по 18 і 30 штук. Так, упаковка на 18 яєць подорожчала з 81,96 грн у серпні до 83,65 у вересні. Упаковка на тридцять штук підвищилась у ціні зі 136,81 до 144,83 грн.
Прогнози експертів
Про осіннє подорожчання яєць раніше прогнозували експерти агроринку. За словами економіста Олега Пендзіна, восени 2023 року очікується повторення історії з торішнім зростанням вартості яєць.
За останні роки ціни на яйця змінювались так:
Більше про ціни
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування українського борщу, та порівняли ціни на ці ж продукти які були на початку року.
Також ми писали, що в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології.