Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Минэкономики оценили сумму ущерба от запрета экспорта в Польшу arrow

В Минэкономики оценили сумму ущерба от запрета экспорта в Польшу

5 мая 2023 12:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Минэкономики оценило сумму ущерба от запрета экспорта в Польшу
Автомобильные грузоперевозки. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве экономики Украины оценили сумму ущерба от запрета экспорта зерна и продовольствия в Польшу. Это стоило десятки миллионов гривен.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка, сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Какая сумма ущерба аграриям

По словам представителя ведомства, запрет на импорт зерна и продовольствия в Польшу обошелся Украине в 143 млн долларов. А решение Еврокомиссии по ограничениям на поставки четырех культур не решило проблему.

"Еврокомиссия заплатит польским фермерам в качестве компенсации ни за что, по моему мнению, это действительно был блеф со стороны польских фермеров", — пояснил чиновник.

При этом он отметил улучшение ситуации после вмешательства ЕС, но в целом вопрос остается не решенным.

Запрет импорта агропродукции в ЕС

На днях в Европейской Комиссии (ЕК) официально объявили о применении превентивных мер против украинского импорта, ограничивающих поставки агропродукции в пять стран еврозоны. Меры называют "исключительными и временными".

Ограничения распространяются только на четыре позиции сельскохозяйственного продовольствия: пшеницу, кукурузу, рапс, семена подсолнечника.

В ЕК уточняют, что меры продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода семена пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника украинского происхождения могут по-прежнему выпускаться в свободное обращение во всех странах-членах ЕС, кроме пяти прифронтовых государств-членов: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии.

Эти страны обязали отменить введенные односторонние меры по вышеуказанным наименованиям товаров, а также любым другим продуктам украинского происхождения.

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) ранее решила вмешаться в ситуацию с блокадой несколькими странами еврозоны экспорта украинского продовольствия. ЕК заявила о намерении увеличить поддержку фермеров с 75 до 100 млн евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас