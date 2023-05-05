Минэкономики оценило сумму ущерба от запрета экспорта в Польшу

Автомобильные грузоперевозки. Фото: УНИАН

В Министерстве экономики Украины оценили сумму ущерба от запрета экспорта зерна и продовольствия в Польшу. Это стоило десятки миллионов гривен.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка, сообщает Bloomberg.

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По словам представителя ведомства, запрет на импорт зерна и продовольствия в Польшу обошелся Украине в 143 млн долларов. А решение Еврокомиссии по ограничениям на поставки четырех культур не решило проблему.

"Еврокомиссия заплатит польским фермерам в качестве компенсации ни за что, по моему мнению, это действительно был блеф со стороны польских фермеров", — пояснил чиновник.

При этом он отметил улучшение ситуации после вмешательства ЕС, но в целом вопрос остается не решенным.

Запрет импорта агропродукции в ЕС

На днях в Европейской Комиссии (ЕК) официально объявили о применении превентивных мер против украинского импорта, ограничивающих поставки агропродукции в пять стран еврозоны. Меры называют "исключительными и временными".

Ограничения распространяются только на четыре позиции сельскохозяйственного продовольствия: пшеницу, кукурузу, рапс, семена подсолнечника.

В ЕК уточняют, что меры продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода семена пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника украинского происхождения могут по-прежнему выпускаться в свободное обращение во всех странах-членах ЕС, кроме пяти прифронтовых государств-членов: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии.

Эти страны обязали отменить введенные односторонние меры по вышеуказанным наименованиям товаров, а также любым другим продуктам украинского происхождения.

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) ранее решила вмешаться в ситуацию с блокадой несколькими странами еврозоны экспорта украинского продовольствия. ЕК заявила о намерении увеличить поддержку фермеров с 75 до 100 млн евро.