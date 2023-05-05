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У Мінекономіки оцінили суму збитків від заборони експорту до Польщі

5 травня 2023 12:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мінекономіки оцінило суму збитків від заборони експорту до Польщі
Автомобільні вантажні перевезення. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві економіки України оцінили суму збитків від заборони експорту зерна та продовольства до Польщі. Це коштувало десятки мільйонів гривень.

Про це розповів заступник міністра економіки Тарас Качка, інформує Bloomberg.

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За словами представника відомства, заборона на імпорт зерна та продовольства в Польщу коштувала Україні 143 млн доларів. А рішення Єврокомісії щодо обмежень на постачання чотирьох культур не вирішило проблему.

"Єврокомісія заплатить польським фермерам як компенсацію ні за що, на мій погляд, це справді був блеф з боку польських фермерів", — пояснив посадовець.

При цьому він наголосив на покращенні ситуації після втручання ЄС, але загалом питання залишається не вирішеним.

Заборона імпорту агропродукції у ЄС

Днями у Європейській Комісії (ЄК) офіційно оголосили про застосування превентивних заходів проти українського імпорту, що обмежують поставки агропродукції до п'яти країн єврозони. Заходи називають "виключними та тимчасовими".

Обмеження поширюються тільки на чотири позиції сільськогосподарського продовольства: пшеницю, кукурудзу, ріпак, насіння соняшнику.

У ЄК уточнюють, що заходи триватимуть до 5 червня 2023 року. Упродовж цього періоду насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження може, як і раніше, випускатися у вільний обіг у всіх країнах-членах ЄС, окрім п'яти прифронтових держав-членів: Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини.

Ці країни зобов'язали скасувати запроваджені односторонні заходи щодо вищевказаних найменувань товарів, а також будь-яких інших продуктів українського походження.

Нагадаємо, Європейська комісія (ЄК) раніше вирішила втрутитися у ситуацію з блокадою кількома країнами єврозони експорту українського продовольства. ЄК заявила про намір збільшити підтримку фермерів з 75 до 100 млн євро.

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