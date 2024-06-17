Украина привлечет кредитные средства для достройки Хмельницкой АЭС — министр

Два энергоблока Хмельницкой АЭС. Фото: УНИАН

Хмельницкую атомную электростанцию хотят достроить, в частности, за кредитные средства. Также уже есть страна, готовая передать оборудование.

Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время заседания комитета Верховной Рады, пишет Укринформ .

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По словам министра, Украина планирует привлечь, помимо кредитных средств, собственные средства НАЭК "Энергоатом".

"На что мы ориентируемся сегодня — это привлечение кредитных средств. Кроме самого строительства у нас еще есть сумма, которая нужна на приобретение оборудования", — сказал Галущенко.

По его словам, в настоящее время вопрос о предоставлении государственных гарантий для получения кредита не рассматривается. Кроме того, предполагается использование собственных средств "Энергоатома" для того, чтобы завершить строительство.

Министр также сообщил, что болгарский парламент уже одобрил передачу Украине оборудования с недостроенной АЭС "Белене".

Ранее Галущенко сообщил, что Украина совместно с США и другими союзниками в скором времени приступит к строительству больших блоков для атомных электростанций. Это должно произойти уже в этом году.

О том, что Украина планирует достроить АЭС, стало известно в январе. В этом году планируется начать строительство четырех новых ядерных реакторов для компенсации энергетических мощностей, потерянных в результате войны с Россией. Все реакторы будут установлены на Хмельницкой АЭС.