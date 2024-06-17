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У Міненерго розповіли, де візьмуть гроші на добудову Хмельницької АЕС

17 червня 2024 15:11
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Україна залучить кредитні кошти для добудови Хмельницької АЕС — міністр
Два енергоблоки Хмельницької АЕС. Фото: УНІАН
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Хмельницьку атомну електростанцію хочуть добудувати, зокрема, за кредитні кошти. Також вже є країна, яка готова передати обладнання.

Про це у понеділок, 17 червня, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання комітету Верховної Ради, пише Укрінформ.

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За словами міністра, Україна планує залучити, окрім кредитних коштів, власні кошти НАЕК "Енергоатом".

"На що ми орієнтуємося сьогодні, - це залучення кредитних коштів. Крім самого будівництва у нас ще є сума, яка потрібна на придбання устаткування", — сказав Галущенко.

За його словами, наразі питання про надання державних гарантій для отримання кредиту не розглядається. Окрім того, передбачається використання власних коштів "Енергоатома" для того, аби завершити будівництво.

Міністр також повідомив, що болгарський парламент вже схвалив передачу Україні обладнання з недобудованої АЕС "Белене".

Раніше Галущенко повідомив, що Україна спільно з США та іншими союзниками невдовзі розпочне будівництво великих блоків для атомних електростанцій. Це має відбутися вже цьогоріч. 

Про те, що Україна планує добудувати АЕС стало відомо у січні. Цьогоріч планують розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів для компенсації енергетичних потужностей, втрачених внаслідок війни з Росією. Всі реактори встановлять на Хмельницькій АЕС. 

сфера енергетики
кредити
АЕС
Міненерго
кредит під час війни
Герман Галущенко
гроші
енергетика
Хмельницька область
Енергоатом

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