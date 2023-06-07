Минэнерго рассказало о подтоплениях и ситуации в энергосистеме

Работник на трансформаторной подстанции. Фото: Structum.ua

На 7 июня в связи с подрывом Каховской ГЭС и наводнением под водой оказались более сотни трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остается 20 тысяч потребителей в Херсонской области.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Ситуация в энергосистеме

Как отметили в Министерстве, в Херсоне сейчас подтоплены 129 трансформаторных подстанций, а также насосная станция Херсонской ТЭЦ. В Николаевской области затоплены две солнечные электростанции.

Как отмечают в Минэнерго, основные мощности теплоэлектроцентрали — вне зоны риска, в целом энергосистема страны работает стабильно. Прямой угрозы для Запорожской электростанции нет.

"Подтоплены и соответственно повреждены 129 трансформаторных подстанций. Также в Николаевской области в результате паводка подтоплены две солнечные электростанции", — отмечают в ведомстве.

Также в Министерстве добавили, что часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях остается без света из-за вражеских обстрелов.

Работа гидроэлектростанций

Тем временем в Укрэнерго отметили, что в Украине планируют изменить режим работы гидроэлектростанций, чтобы уменьшить объем воды, поступающей в Каховское водохранилище. Кроме того, совместно с Укргидроэнерго рассматривают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы, учитывая последствия разрушения Каховской ГЭС.

Сейчас объемов производства электричества достаточно для того, чтобы покрыть потребности потребителей. Продолжаются ремонты на ряде энергоблоков ТЭС, на некоторых АЭС, поэтому сейчас в энергосистеме работает меньше энергоблоков.

Учитывая это, украинцев призывают меньше пользоваться мощными электроприборами вечером.

Напомним, ранее Новини.LIVE публиковали прогнозы эколога Александра Соколенко о последствиях из-за Каховской катастрофы.