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У Міненерго розповіли про масове підтоплення підстанцій: яка ситуація в енергосистемі

7 червня 2023 14:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Міненерго розповіло про підтоплення та ситуацію в енергосистемі
Працівник на трансформаторній підстанції. Фото: Structum.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Станом на 7 червня у зв'язку з підривом Каховської ГЕС та повінь під водою опинилися більше сотні трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишаються 20 тисяч споживачів у Херсонській області.

По це повідомили у Міністерстві енергетики України.

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Ситуація в енергосистемі

Як зазначили у Міністерстві, у Херсоні зараз підтоплені 129 трансформаторних підстанцій,  а також насосна станція Херсонської ТЕЦ. У Миколаївській області затоплені дві сонячні електростанції.

Як наголошують у Міненерго, основні потужності теплоелектроцентралі — поза межами зони ризику, загалом енергосистема країни працює стабільно. Прямої загрози для Запорізької електростанції наразі немає.

"Підтоплені і відповідно пошкоджені 129 трансформаторних підстанцій. Також на Миколаївщині внаслідок паводку підтоплені дві сонячні електростанції", — зазначають у відомстві.

Також у Міністерстві додали, що частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях залишається без світла через ворожі обстріли.

Робота гідроелектростанцій

Тим часом, в Укренерго зауважили, що в Україні планують змінити режим роботи гідроелектростанцій, щоб зменшити обсяг води, яка надходить у Каховське водосховище. Окрім того, спільно з Укргідроенерго розглядають сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми, враховуючи наслідки руйнування Каховської ГЕС.

Зараз обсягів виробництва електрики достатньо для того, щоб покрити потреби споживачів. Тривають ремонти на низці енергоблоків ТЕС, на деяких АЕС, тому зараз в енергосистемі працює менше енергоблоків.

З огляду на це, українців закликають менше користуватися потужними приладами увечері.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE публікували прогнози еколога Олександра Соколенка щодо наслідків через Каховську катастрофу.

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