Тарифы в 2024 году – вырастут ли цены на электричество после зимы

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

В Министерстве энергетики Украины рассказали, что будет с тарифами на электрическую энергию по завершении отопительного сезона 2023-2024. Как известно, на время зимы цены обещали не трогать.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире общенационального телемарафона.

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Как отметил чиновник, у правительства нет планов по повышению тарифа на электричество в стране для населения ни во время, ни после завершения текущего холодного сезона.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли власть возможность повышения тарифа на свет с апреля или во время следующего отопительного сезона, министр заверил, что таких намерений нет.

"Таких планов на сегодняшний день в проекте обсуждений не существует... И соответствующие решения приняты. Есть соответствующее постановление, которое действует до конца апреля, которое устанавливает соответствующий уровень тарифов", — подчеркнул Герман Галущенко.

Что сейчас с тарифами на коммуналку

В связи с военным положением на часть важных коммунальных тарифов распространяется запрет на повышение до конца войны. Речь идет о ценах на отопление, горячую воду и природный газ. Такое решение Кабмин планирует снять спустя шесть месяцев после завершения военного положения.

Власти обещали не повышать стоимость услуг водоснабжения и энергоснабжения для простых потребителей во время действующего отопительного сезона. Однако в Нацкомиссии по тарифам снова заговорили о возможности повышения цен на воду в 2024 году, правительство в прошлом году запретило реализацию таких планов.

Что касается тарифов на электричество, то с 1 июля 2023 года стоимость электроэнергии выросла на 70%, до 2,64 грн/кВт-час. Однако владельцам двухзонных счетчиков оставили возможность экономить на стоимости света в ночное время, когда тариф значительно ниже — 1,32 грн/кВт-ч.

В правительстве ранее заверили, что во время зимы цены на электричество останутся неизменными.

Что еще стоит знать

Напомним, в Раде заявили, что тариф на электричество для жителей Украины должен увеличиться вдвое и достичь почти 6 грн за киловатт-час. Впрочем, в стране есть необходимость сохранения финансовой поддержки для тех, кто не сможет оплатить увеличенный тариф.

Ранее мы писали, что украинских потребителей, накопивших задолженность за коммунальные услуги, с 1 февраля 2024 года начнут отключать от газо- и электроснабжения. Эксперты рассказали, могут ли наказать граждан за чужие долги.