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У Міненерго розповіли, що буде з тарифами після зими

31 січня 2024 12:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи у 2024 році — чи зростуть ціни на електрику після зими
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві енергетики України розповіли, що буде з тарифами на електричну енергію після завершення опалювального сезону 2023-2024. Як відомо, на час зими ціни обіцяли не чіпати.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час ефіру загальнонаціонального телемарафону.

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Що буде з цінами на електрику після зими

Як зазначив посадовець, в уряду не має планів щодо підвищення тарифу на електрику в країні для населення ані під час, ані після завершення поточного холодного сезону.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає влада можливість підвищення тарифу на світло з квітня чи під час наступного опалювального сезону, то міністр запевнив, що таких намірів немає.

"Таких планів на сьогодні в проекті обговорень не існує... І відповідні рішення прийняті. Є відповідна постанова, яка діє до кінця квітня, яка встановлює відповідний рівень тарифів", — наголосив Герман Галущенко.

Що зараз з тарифами на комуналку

У зв'язку з воєнним станом на частину важливих комунальних тарифів поширюється заборона на підвищення до кінця війни. Йдеться про ціни на опалення, гарячу воду та природний газ. Таке рішення Кабмін обіцяє зняти через шість місяців після завершення воєнного стану.

Влада обіцяла не підвищувати вартість послуг з водопостачання та енергопостачання для простих споживачів під час чинного опалювального сезону. Проте в Нацкомісії з тарифів знову заговорили про можливість підвищення цін на воду у 2024, уряд минулого року заборонив реалізацію таких планів.

Щодо тарифів на електрику, то з 1 липня 2023 року вартість електроенергії зросла на 70%, до 2,64 грн/кВт-год. Проте власникам двозонних лічильників залишили можливість заощаджувати на вартості світла у нічний час, коли тариф значно нижчий — 1,32 грн/КВт-год. В уряді раніше запевнили, що під час зими ціни на електрику залишаться незмінними.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Раді заявили, що тариф на електрику для мешканців України повинен збільшитися вдвічі і досягти майже 6 грн за кіловат-годину. Втім, у країні є необхідність збереження фінансової підтримки для тих, хто не зможе сплатити за збільшений тариф.

Раніше ми писали, що українських споживачів, які накопичили заборгованість за комунальні послуги, з 1 лютого 2024 року почнуть відключати від газо- та електропостачання. Експерти розповіли, чи можуть покарати громадян за чужі борги.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія

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