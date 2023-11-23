В Минэнерго ответили, будут ли отключать свет украинцам из-за морозов

Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинские специалисты в области энергетики предвидели наступление холодов, но не намерены вводить расписание отключений электричества в случае ухудшения погодных условий. Тем не менее, при понижении температуры возрастает потребление электроэнергии.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук во время телемарафона.

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"Конечно, при понижении температуры возрастает потребление электроэнергии. Однако хочу подчеркнуть, что на данный момент обстановка находится под контролем. Если не произойдет серьезных обстрелов и не будет критических повреждений, в том числе вызванных погодными условиями (снегом или ветром), мы не собираемся вводить расписания отключений", — заявила Гринчук.

Она также упомянула, что в настоящее время, несмотря на аварийный ремонт семи энергоблоков, четыре из них возобновили работу через 6-7 часов. Энергетическая отрасль будет продолжать оперативно восстанавливать инфраструктуру.

"Мы также учли возможное снижение температуры. Исходя из текущей ситуации, даже при ее ухудшении, мы не предполагаем введение расписаний отключений, особенно для домашних пользователей", — добавила Гринчук.

Напомним, что жителей Киева предупредили о возможных отключениях света. Это может произойти из-за непогоды.

Также мы писали, что из-за понижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже -8-10 °C, то в столице придется использовать графики отключения света.