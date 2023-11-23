У Міненерго відповіли, чи відключатимуть світло українцям через морози

Відключення світла у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українські фахівці в галузі енергетики передбачали настання холодів, але не мають наміру запроваджувати розклад відключень електрики у разі погіршення погодних умов. Проте при зниженні температури зростає споживання електроенергії.

Про це повідомила заступник міністра енергетики України Світлана Грінчук під час телемарафону.

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"Звичайно, при зниженні температури зростає споживання електроенергії. Однак хочу наголосити, що на цей час обстановка під контролем. Якщо не відбудеться серйозних обстрілів і не буде критичних пошкоджень, у тому числі викликаних погодними умовами (снігом або вітром), ми не збираємося вводити розкладу відключень", — заявила Грінчук.

Вона також згадала, що наразі, попри аварійний ремонт семи енергоблоків, чотири з них відновили роботу за 6-7 годин. Енергетична галузь продовжуватиме оперативно відновлювати інфраструктуру.

"Ми також врахували можливе зниження температури. Виходячи з поточної ситуації, навіть за її погіршення, ми не передбачаємо введення розкладів відключень, особливо для домашніх користувачів", — додала Грінчук.

Нагадаємо, що мешканців Києва попередили про можливі відключення світла. Це може статися через негоду.

Також ми писали, що через зниження температури у зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче -8-10 ° C, то столиці доведеться використовувати графіки відключення світла.