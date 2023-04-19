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В Минреинтеграции рассказали, кому выплатили по 100 тыс. грн госпомощи

19 апреля 2023 11:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь пленным – в Минреинтеграции рассказали, кому выплатили по 100 тыс. грн
Возвращенные украинские защитники. Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины перечислит средства 172 освобожденным из российского плена и 368 семьям лиц, до сих пор незаконно удерживаемых РФ. Речь идет о единовременной денежной помощи в 100 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции в Telegram.

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Подробности

"Минреинтеграции продолжает государственные выплаты освобожденным из плена и семьям пленных. Еще 172 освобожденных из российского плена и 368 семей лиц, до сих пор незаконно удерживаемых РФ, смогут получить по 100 тысяч гривен государственной помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что факты лишения граждан свободы в результате вооруженной агрессии против Украины установила соответствующая комиссия при Минреинтеграции 18 апреля. Также признали 64 человека, подавших заявления и подтверждающие документы, членами семей пленных. Следовательно, на заседании было рассмотрено наибольшее количество обращений за все время работы комиссии.

В ведомстве отметили, что перечислят денежные средства после получения от этих граждан необходимых документов.

Минреинтеграции напомнило, что указанную комиссию создали во исполнение закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

"По вопросам единовременной финансовой поддержки бывшим пленным следует обращаться в Минреинтеграции по номеру: (044) 355-14-56", отметили в пресс-службе ведомства.

Что еще стоит знать

Напомним, в интервью Дмитрий Лубинец рассказал о поразительном количестве гражданского населения в плену. Но пока их не возвращают на Родину из-за международного гуманитарного права.

Также мы писали, что в Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих. Такие данные приводятся на апрель 2023 года.

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