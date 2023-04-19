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У Мінреінтеграції розповіли, кому виплатили по 100 тис. грн держдопомоги

19 квітня 2023 11:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога полоненим — у Мінреінтеграції розповіли, кому виплатили по 100 тис. грн
Повернені українські захисники. Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахує кошти 172 звільненим з російського полону і 368 родинам осіб, які досі незаконно утримуються РФ. Йдеться про одноразову грошову допомогу у 100 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

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Деталі

"Мінреінтеграції продовжує державні виплати звільненим з полону та сім’ям полонених. Ще 172 звільнених з російського полону і 368 родин осіб, які досі незаконно утримуються РФ, зможуть отримати по 100 тисяч гривень державної допомоги", — йдеться у повідомленні.   

Зазначається, що факти позбавлення цих громадян свободи внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія при Мінреінтеграції 18 квітня. Також визнала 64 особи, які подали заяви та підтверджуючі документи, членами родин полонених. Відтак, на засіданні розглянули найбільшу кількість звернень за весь час роботи комісії.
 
У відомстві зауважили, що перерахують кошти після отримання від цих громадян необхідних документів.  
 
Мінреінтеграції нагадало, що вказану комісію створили на виконання закону "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

"З питань одноразової фінансової підтримки колишнім полоненим слід звертатися до Мінреінтеграції за номером: (044) 355-14-56", — зауважили у пресслужбі відомства.  

Що ще варто знати

Нагадаємо, в інтерв'ю Дмитро Лубінець розповів про вражаючу кількість цивільного населення у полоні. Але поки їх не повертають на Батьківщину через міжнародне гуманітарне право.

Також ми писали, що в Україні вважаються зниклими безвісти більше ніж 7 тисяч військовослужбовців. Такі дані наводяться на квітень 2023 року.

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