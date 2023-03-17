Инфляция в Украине — в НБУ дали прогнозы по ценам

В НБУ оценили серьезность инфляции в Украине: какие прогнозы
Специалисты Национального банка Украины оценили уровень потребительской инфляции в 2023 году. Уверяют, что она сокращается второй месяц подряд.
Об этом информирует пресс-служба НБУ, ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины.
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Динамика сокращения
Как отмечается, в феврале уровень инфляции снизился с 26,0% до 24,9% в годовом измерении.
В Нацбанке отмечают, что сокращение инфляции началось раньше и происходит быстрее, чем прогнозировали. Факторы, которые этому способствовали:
- наращивание предложения продовольствия и горючего;
- улучшение ситуации в энергетической сфере;
- улучшение инфляционных ожиданий и благоприятная ситуация на валютном рынке, в частности, благодаря мерам Нацбанка.
"Эти факторы нивелировали эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных для обеспечения непрерывной деятельности в условиях отключений электроэнергии", — отмечает регулятор.
Что подешевело
В Нацбанке назвали продукты, которые сильнее всего притормозили в удорожании. Речь идет о производстве хлеба, мучных изделий, консервов, молочных продуктов, подсолнечного масла.
Также благодаря укреплению национальной валюты замедлилось удорожание импортных продуктов. Медленнее росли цены на муку, крупу, мясо.
"В то же время из-за сокращения предложения в результате низкого урожая быстрее росли цены на овощи, в том числе на лук, морковь и тепличные овощи. Последние дорожали еще и из-за больших затрат бизнеса в предыдущие месяцы, а также последствия землетрясения в Турции", — отмечают в НБУ.
При этом темпы роста стоимости непродовольственных товаров и услуг практически не изменились.
Замедлились темпы удорожания горючего благодаря уменьшению цен на нефть в мире, снижению дефицита электроэнергии и снижению спроса из-за теплой погоды и существенных объемов запасов.
В НБУ рассчитывают, что инфляция в дальнейшем будет снижаться. Для этого регулятор сохраняет учетную ставку на уровне 25% и принимает дополнительные меры для усиления привлекательности гривневых активов, поддержания курсовой стабильности.
Напомним, ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году.
По прогнозу Национального банка, в Украине продукты питания все-таки продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.