Інфляція в Україні — у НБУ дали прогнози щодо цін

Ціни знижуються другий місяць поспіль

Фахівці Національного банку України (НБУ) оцінили рівень споживчої інфляції у 2023 році. Запевняють, що вона скорочується другий місяць поспіль.

Про це інформує пресслужба НБУ, посилаючись на дані Державної служби статистики України.

Динаміка скорочення

Як зазначається, у лютому рівень інфляції зменшився з 26,0% до 24,9% у річному вимірі.

У Нацбанку зазначають, що скорочення інфляції почалося раніше і відбувається швидше, аніж прогнозували. Фактори, які цьому посприяли:

нарощення пропозиції продовольства та пального;

покращення ситуації в енергетичній сфері;

поліпшення інфляційних очікувань та сприятлива ситуація на валютному ринку, зокрема завдяки заходам Нацбанку.

"Ці чинники знівелювали ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених для забезпечення безперервної діяльності в умовах відключень електроенергії", — наголошує регулятор.

Що подешевшало

У Нацбанку назвали продукти, які найсильніше пригальмували у здорожчанні. Йдеться про виробництво хліба, борошняних виробів, консервів, молочних продуктів, соняшникової олії.

Також завдяки зміцненню національної валюти сповільнилося подорожчання імпортних продуктів. Повільніше зростали ціни на борошно, крупи, м’ясо.

"Водночас через скорочення пропозиції внаслідок низького врожаю швидше зростали ціни на овочі, зокрема на цибулю, моркву та тепличні овочі. Останні дорожчали ще й через більші витрати бізнесу в попередні місяці, а також наслідки землетрусу в Туреччині", — зауважують в НБУ.

При цьому темпи зростання вартості непродовольчих товарів та послуг практично не змінилися.

Уповільнилися темпи здорожчання пального завдяки зменшенню цін на нафту у світі, зниженню дефіциту електроенергії та зменшенню попиту через теплу погоду та суттєві обсяги запасів.

У НБУ розраховують, що інфляція надалі знижуватиметься. Для цього регулятор зберігає облікову ставку на рівні 25% та вживає додаткових заходів для посилення привабливості гривневих активів, підтримки курсової стабільності.

Нагадаємо, раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік.

За прогнозом Національного банку, в Україні продукти харчування все ж продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.