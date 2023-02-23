Субсидии на оплату коммуналки — как оформить супругам, которые живут отдельно

По правилам субсидию назначают, учитывая количество зарегистрированных в жилье лиц

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как рассчитывают доходы супругов, не проживающих вместе, во время назначения жилищной субсидии. Есть важный нюанс.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Назначение жилищной субсидии

В Пенсионном фонде отметили, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг по правилам назначают, беря во внимание количество зарегистрированных в жилье лиц. На базе этого рассчитывают на всех членов домохозяйства.

Соответствующий порядок назначения жилищных субсидий утвержден правительственным постановлением от 21.10.1995 г. № 848.

В случае с супругами — при назначении субсидии принимают во внимание доходы членов семьи домохозяйства, даже если их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.

В ПФУ подчеркивают, что статьей третьей Семейного кодекса, супругами считается семья даже тогда, когда супруга с мужем в связи с учебой, работой, лечением и по другим уважительным причинам не проживают вместе.

В этой связи, назначая субсидию, учитывают доходы супругов. Однако, кроме случая, если им обоим за 60 лет и проживают в сельской местности или поселках городского типа, сказано в постановлении.

Какие суммы субсидий получают украинцы

Украинское правительство в этом году продолжает в полной мере помогать наиболее уязвимым категориям граждан оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Субсидии даже во время войны выплачивают 2,3 миллиона домохозяйств.

В феврале текущего года в среднем гражданам начисляют субсидии на жилищно-коммунальные услуги в сумме 1 684 гривен.

По данным Пенсионного фонда, на середину февраля профинансировали выплату жилищных субсидий и льгот на сумму 5,2 млрд гривен.

В январе перечислили жилищные субсидии и льготы более 2,6 млн украинцев. На это направили 4,1 млрд гривен, что было больше, чем в предыдущем месяце.

Как происходят выплаты субсидии

В ПФУ ранее предупреждали, что с 1 февраля нет возможности безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии. Получатели субсидий сами должны пересылать деньги коммунальщикам за полученные услуги.

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда, если субсидиант открыл счет в банке, деньги будут поступать непосредственно на его карту. Если же счета нет, то деньги будут приходить в Ощадбанк, и для их получения нужно прийти в отделение. После нужно открыть счет для последующего перечисления средств.

Напомним, по словам эксперта по социальным вопросам Андрея Павловского, на финансирование субсидий в 2023-м направят на 9,2% меньше средств.

Также мы писали, что в Украине суды начали лишать граждан незаконно начисленных жилищных субсидий. В частности, чтобы не забрали выплаты, украинцы должны сообщать реальные доходы и расходы.