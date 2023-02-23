Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow В ПФУ объяснили, как назначают субсидии супругам, которые живут порознь arrow

В ПФУ объяснили, как назначают субсидии супругам, которые живут порознь

23 февраля 2023 06:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Субсидии на оплату коммуналки — как оформить супругам, которые живут отдельно
По правилам субсидию назначают, учитывая количество зарегистрированных в жилье лиц
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, как рассчитывают доходы супругов, не проживающих вместе, во время назначения жилищной субсидии. Есть важный нюанс.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Читайте также:

Назначение жилищной субсидии

В Пенсионном фонде отметили, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг по правилам назначают, беря во внимание количество зарегистрированных в жилье лиц. На базе этого рассчитывают на всех членов домохозяйства.

Соответствующий порядок назначения жилищных субсидий утвержден правительственным постановлением от 21.10.1995 г. № 848.

В случае с супругами — при назначении субсидии принимают во внимание доходы членов семьи домохозяйства, даже если их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.

В ПФУ подчеркивают, что статьей третьей Семейного кодекса, супругами считается семья даже тогда, когда супруга с мужем в связи с учебой, работой, лечением и по другим уважительным причинам не проживают вместе.

В этой связи, назначая субсидию, учитывают доходы супругов. Однако, кроме случая, если им обоим за 60 лет и проживают в сельской местности или поселках городского типа, сказано в постановлении.

Какие суммы субсидий получают украинцы

Украинское правительство в этом году продолжает в полной мере помогать наиболее уязвимым категориям граждан оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Субсидии даже во время войны выплачивают 2,3 миллиона домохозяйств.

В феврале текущего года в среднем гражданам начисляют субсидии на жилищно-коммунальные услуги в сумме 1 684 гривен.

По данным Пенсионного фонда, на середину февраля профинансировали выплату жилищных субсидий и льгот на сумму 5,2 млрд гривен.

В январе перечислили жилищные субсидии и льготы более 2,6 млн украинцев. На это направили 4,1 млрд гривен, что было больше, чем в предыдущем месяце.

Как происходят выплаты субсидии

В ПФУ ранее предупреждали, что с 1 февраля нет возможности безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии. Получатели субсидий сами должны пересылать деньги коммунальщикам за полученные услуги.

Как сообщили в управлении Пенсионного фонда, если субсидиант открыл счет в банке, деньги будут поступать непосредственно на его карту. Если же счета нет, то деньги будут приходить в Ощадбанк, и для их получения нужно прийти в отделение. После нужно открыть счет для последующего перечисления средств.

Напомним, по словам эксперта по социальным вопросам Андрея Павловского, на финансирование субсидий в 2023-м направят на 9,2% меньше средств.

Также мы писали, что в Украине суды начали лишать граждан незаконно начисленных жилищных субсидий. В частности, чтобы не забрали выплаты, украинцы должны сообщать реальные доходы и расходы.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

06:15 Мобилизация студентов в Украине: кто может быть призван в армию

00:07 Лукаку принес "Интеру" победу над "Порту" в 1/8 Лиги чемпионов

00:01 Гвардиол огорчил Гвардиолу: "Лейпциг" и "Манчестер Сити" поделили очки

23:55 Швейцария хочет предоставить пакет помощи на 150 млн долларов Украине и Молдове

23:40 Искусственный интеллект набирает обороты: ChatGPT написал более 200 книг, некоторые из которых стали популярными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:19 "Результаты хорошие": Зеленский рассказал о ситуации на Донеччине и формировании новых бригад

Новина з фото

23:16 Вы бы никогда не догадались: восемь неожиданных лайфхаков для повседневной жизни

23:13 Регулятор отказался поднимать максимальные тарифы на электричество для бизнеса

22:55 Ни в коем случае не выбрасывайте это: интересные советы, как использовать пакеты с силикагелем

22:35 Прощай, легенда: разработчики заявили об удалении из Google Play игры Angry Birds

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Новина з відео

17:45 Фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию: видео стало вирусным в сети

Новина з відео

16:35 Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Новина з відео

15:04 Требовала взятку за регистрацию скота: в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Австралия впервые отправит на "Евровидение" группу: что подготовили рокеры для конкурса

Новина з відео

13:45 В Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников: чему научились воины

Новина з відео

11:10 В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": подробности

Новина з відео

10:58 Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Рік великої війни

06:00 Украинские реформы во время войны: какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Рік великої війни

19:00 Представления на подземной парковке. Как в Харькове работает старейший театр для детей в условиях войны

18:00 Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

Актуальное по теме

None 23 Февраль 01:13

Мобилизация студентов в Украине: кто может быть призван в армию

None 23 Февраль 00:01

Лукаку принес "Интеру" победу над "Порту" в 1/8 Лиги чемпионов

None 23 Февраль 00:08

Гвардиол огорчил Гвардиолу: "Лейпциг" и "Манчестер Сити" поделили очки

None 22 Февраль 23:50

Швейцария хочет предоставить пакет помощи на 150 млн долларов Украине и Молдове

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB