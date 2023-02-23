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У ПФУ пояснили, як призначають субсидії подружжю, яке живе порізно

23 лютого 2023 06:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Субсидії на оплату комуналки — як оформити подружжю, яке живе окремо
За правилами субсидію призначають, враховуючи кількість зареєстрованих у житлі осіб
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як розраховують доходи подружжя, яке не проживає разом, під час призначення житлової субсидії. Є важливий нюанс.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Призначення житлової субсидії

У Пенсійному фонді зазначили, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за правилами призначають, враховуючи кількість зареєстрованих у житлі осіб. На основі цього розраховують на всіх членів домогосподарства.

Відповідний порядок призначення житлових субсидій затверджений урядовою постановою від 21.10.1995 № 848.

У випадку із подружжям — під час призначення субсидії беруть до уваги доходи членів родини домогосподарства навіть коли їхнє зареєстроване (фактичне) місце проживання відрізняється від адреси домогосподарства.

У ПФУ наголошують, що статтею третьою Сімейного кодексу, подружжям вважається сім’я навіть тоді, коли дружина з чоловіком у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням та з інших поважних причин не проживають разом.

У зв'язку з цим, призначаючи субсидію, враховують доходи подружжя. Однак окрім випадку, якщо їм обом за 60 років і проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, сказано у постанові.

Які суми субсидій отримують українці

Український уряд цього року продовжує у повній мірі допомагати найбільш вразливим категоріям громадян оплачувати житлово-комунальні послуги. Субсидії навіть під час війни виплачують 2,3 мільйона домогосподарств.

Зокрема, у лютому поточного року у середньому громадянам нараховують субсидії на житлово-комунальні послуги у сумі 1 684 гривень.

За даними Пенсійного фонду, станом на середину лютого профінансували виплату житлових субсидій та пільг на суму 5,2 млрд гривень.

У січні перерахували житлові субсидії та пільги понад 2,6 млн українців. На це спрямували 4,1 млрд гривень, що було більше за попередній місяць.

Як відбуваються виплати субсидії

У ПФУ раніше попереджали, що з 1 лютого вже немає можливості безготівкової оплати комуналки за рахунок субсидії. Одержувачі субсидій мають самі пересилати гроші комунальникам за отримані послуги.

Як повідомили в управлінні Пенсійного фонду, якщо субсидіант відкрив рахунок в банку, гроші надходитимуть безпосередньо на його карту. Якщо ж рахунку нема, то гроші приходитимуть в Ощадбанк, і для їх отримання потрібно прийти у відділення. Після треба відкрити рахунок для подальшого перерахування коштів комунальникам.

Нагадаємо, за словами експерта із соціальних питань Андрія Павловського, на фінансування субсидій у 2023-му спрямують на 9,2% менше коштів.

Також ми писали, що в Україні суди почали позбавляти громадян незаконно нарахованих житлових субсидій. Зокрема, щоб не забрали виплати, українці повинні повідомляти про реальні доходи та  витрати.

 

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