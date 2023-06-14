В Польше не хватает рабочих рук: какие работники нужны

Работник на строительстве. Фото: google.com

В Польше не хватает специалистов среди мужчин в строительной сфере. Это связано с тем, что большинство работников вернулось в Украину, чтобы защищать дом от врага.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Какая ситуация с украинскими рабочими в Польше

Отмечается, что польская строительная компания Шимона Яневского потеряла 10 украинцев в связи с российской агрессией.

"У меня больше нет ни одного украинского работника. Они были опорой моей компании", — рассказал предприниматель.

По его словам, работники уехали домой к родным в январе 2022 года, однако началась полномасштабная война в феврале и они больше не вернулись. Кроме того, не только Яневский потерял украинцев, такая ситуация наблюдается у многих других предпринимателей.

По официальным данным около 300 тыс. украинцев имели виды на жительство в Польше до полномасштабного вторжения, но реальное количество проживавших в Польше украинцев составляло примерно 1,5 млн человек.

Какие профессии пользуются наибольшим спросом в Польше

"С 1 января 2023 года минимальная зарплата в Польше составляет 3490 злотых брутто (29665 гривен). Если говорить о нетто, то это минимум 2709,48 злотых (23030 гривен). С июля 2023 года "минималка" в Польше имеет вырасти еще раз. Тогда будет составлять 2 783,86 злотых нетто", — отмечает издание.

Вот ряд профессий, пользующихся большим спросом:

электрик: заработная плата 3000-7000 злотых в месяц;

слесарь: 2 800-6 000 злотых;

каменщик: 2 700-5 700 злотых;

столяр: 2 700-5 000 злотых;

сварщик: 2 800-6 200 злотых;

механик: 2 800-6 800 злотых;

водитель грузовика: 2 900-5 800 злотых;

сантехник: 2 800-6 000 злотых;

краситель: 2 800–5 300 злотых.

Отмечается, что это усредненные зарплаты, получаемые после уплаты всех налогов. Заработная плата может варьироваться в зависимости от региона Польши, рабочего опыта, условий труда, количества часов работы и навыков работника.

Напомним, что Республика Польша продлила срок легального пребывания украинских беженцев до 4 марта 2024 года. Для школьников в этой норме сделали исключение.

Также мы писали, что поляки стали меньше поддерживать украинцев. Все больше граждан этой страны отмечают, что их отношение изменилось из-за "требовательной позиции", которую имеют переселенцы.