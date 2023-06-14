У Польщі не вистачає робочих рук: які працівники потрібні

Працівник на будівництві. Фото: google.com

У Польщі бракує фахівців серед чоловіків у будівничій сфері. Це пов'язано з тим, що більшість працівників повернулися в Україну, щоб захищати дім від ворога.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Яка ситуація з українськими робітниками в Польщі

Зазначається, що польська будівельна компанія Шимона Яневського втратила 10-х українців у зв'язку з російською агресією.

"У мене більше немає жодного українського працівника. Вони були опорою моєї компанії", – розповів підприємець.

За його словами, працівники поїхали додому до рідних в січні 2022 року, однак розпочалася повномасштабна війна в лютому й вони більше не повернулися. Крім того, не лише Яневський втратив українців, така ситуація спостерігається в багатьох інших підприємців.

За офіційними даними близько 300 тис. українців мали посвідки на проживання в Польщі до повномасштабного вторгнення, але реальна кількість українців, які проживали у Польщі, становила приблизно 1,5 млн осіб.

Які професії мають найбільший попит в Польщі

"З 1 січня 2023 року мінімальна зарплата у Польщі становить 3 490 злотих брутто (29 665 гривень). Якщо говорити про нетто, то це мінімум 2 709,48 злотих (23 030 гривень). З липня 2023 року "мінімалка" у Польщі має вирости ще раз. Тоді буде становити 2 783,86 злотих нетто", — зазначає видання.

Ось низка професій, що користуються неабияким попитом:

електрик: заробітна плата 3 000-7 000 злотих на місяць;

слюсар: 2 800-6 000 злотих;

муляр: 2 700-5 700 злотих;

столяр: 2 700-5 000 злотих;

зварювальник: 2 800-6 200 злотих;

механік: 2 800-6 800 злотих;

водій вантажівки: 2 900-5 800 злотих;

сантехнік: 2 800-6 000 злотих;

фарбувальник: 2 800-5 300 злотих.

Зазначається, що це усереднені зарплати, які отримують після сплати всіх податків. Заробітні плати можуть варіюватися залежно від регіону Польщі, робочого досвіду, умов праці, кількості годин роботи та навичок працівника.

Нагадаємо, що Республіка Польща продовжила термін легального перебування українських біженців до 4 березня 2024 року. Для школярів у цій нормі зробили виняток.

Також ми писали, що поляки стали менше підтримувати українців. Все більше громадян цієї країни зазначають, що їхнє ставлення змінилося через "вимогливу позицію", яку мають переселенці.