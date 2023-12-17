В Польше предлагают 20-летний запрет на украинскую агропродукцию
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что после вступления Украины в Евросоюз нужно закрыть аграрный рынок Польши для товаров из Украины. Блокаду поставок он предложил ввести на 20 лет.
Об этом сообщает RMF24.
Польша хочет закрыть аграрный рынок для Украины
По мнению Колодзейчака, Польша не может останавливать и замедлять процессы, касающиеся вступления Украины в ЕС. Присоединение государства потребует много времени. Замминистра возмущен тем, что в Украине половину аграрных земель находятся под контролем 95 крупных агрохолдингов.
Чиновник подчеркнул, что Польше нужно отстаивать собственные интересы, как это сделала когда-то Германия. Страна закрыла рынок труда полякам на восемь лет после присоединения Польши к ЕС.
"Колодзейчак высказал мнение, что аграрно-потребительские товары из Украины, которые необработаны и переработаны, не должны попадать в Польшу, по крайней мере, в течение 20 лет после присоединения Украины к ЕС", — указали в издании.
Напомним, 14 декабря на саммите Европейского Союза 27 Европейский совет поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС без каких-либо дополнительных требований. Во время голосования противник вступления Киева венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал. Однако это не повлияло на общий результат и не помешало процессу.
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