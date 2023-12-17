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В Польше предлагают 20-летний запрет на украинскую агропродукцию

17 декабря 2023 13:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Польше предлагают 20-летний запрет на украинскую агропродукцию
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Фото: скриншот с видео Rmf24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что после вступления Украины в Евросоюз нужно закрыть аграрный рынок Польши для товаров из Украины. Блокаду поставок он предложил ввести на 20 лет.

Об этом сообщает RMF24.

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По мнению Колодзейчака, Польша не может останавливать и замедлять процессы, касающиеся вступления Украины в ЕС. Присоединение государства потребует много времени. Замминистра возмущен тем, что в Украине половину аграрных земель находятся под контролем 95 крупных агрохолдингов.

Чиновник подчеркнул, что Польше нужно отстаивать собственные интересы, как это сделала когда-то Германия. Страна закрыла рынок труда полякам на восемь лет после присоединения Польши к ЕС.

"Колодзейчак высказал мнение, что аграрно-потребительские товары из Украины, которые необработаны и переработаны, не должны попадать в Польшу, по крайней мере, в течение 20 лет после присоединения Украины к ЕС", — указали в издании.

Напомним, 14 декабря на саммите Европейского Союза 27 Европейский совет поддержал начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС без каких-либо дополнительных требований. Во время голосования противник вступления Киева венгерский премьер Виктор Орбан покинул зал. Однако это не повлияло на общий результат и не помешало процессу.

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