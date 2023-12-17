У Польщі пропонують 20-річну заборону на українську агропродукцію

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак. Фото: скриншот з відео Rmf24

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, після вступу України до Євросоюзу потрібно закрити аграрний ринок Польщі для товарів з України. Блокаду постачань він запропонував запровадити на 20 років.

Про це повідомляє Rmf24.

Читайте також:

Польща хоче закрити аграрний ринок для України

На думку Колодзейчака, Польща не може зупиняти та сповільнювати процеси, що стосуються вступу Украни в ЄС. Приєднання держави вимагатиме багато часу. Заступник міністра обурений тим, що в Україні половину орних земель знаходяться під контролем 95 великих агрохолдингів.

Посадовець наголосив, що Польщі потрібно відстоювати власні інтереси, як це зробила колись Німеччина. Країна закривала ринок праці для поляків на вісім років після приєднання Польщі до ЄС.

"Колодзейчак висловив думку, що аграрно-споживчі товари з України, які необроблені та перероблені, не повинні потрапляти до Польщі, принаймні протягом 20 років після приєднання України до ЄС", — вказали у виданні.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті Європейського Союзу 27 Європейська рада підтримала початок переговорів з Україною про вступ до ЄС без будь-яких додаткових вимог. На час голосування противник вступу Києва угорський прем'єр Віктор Орбан покинув залу. Однак це не вплинуло на загальний результат і не завадило процесу.