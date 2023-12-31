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В прифронтовых регионах обеспечат стабильную мобильную связь и телетрансляцию

31 декабря 2023 13:39
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Правительство выделило средства на телерадио и мобильную связь в прифронтовых городах
Женщина на улице прифронтового города. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета более 48,1 миллионов гривен на обеспечение мобильной связи, телевизионного и радиовещания в прифронтовых регионах. Речь идет о семи областях Украины, которые больше всего страдают от российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В сообщении говорится, что средства потратят на стабильную мобильную связь и телерадиовещание в Донецкой, Луганской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Также отмечено, что более 24,5 миллиона гривен будет израсходовано на обеспечение устойчивого функционирования цифровых телесетей в указанных областях, а остальные 23,6 миллиона гривен – на резервное питание объектов цифрового эфирного вещания.

Это решение направлено на повышение устойчивости и надежности сетей в указанных регионах.

Что еще нужно знать

Напомним, что в украинском правительстве дополнительно выделили 1,5 млрд гривен для теробществ Луганской и других пострадавших областей. Распределение дополнительной дотации за III квартал 2023 г. было утверждено во время заседания Кабмина 27 октября.

Также мы писали о том, что в 2024 году государство обещает продолжить предоставление выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц, однако списки станут реже. Так, государственную помощь продолжат получать исключительно те, чье имущественное положение нуждается в поддержке и отменят для более состоятельных лиц.

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