Уряд виділив кошти на телерадіо та мобільний зв'язок у прифронтових містах

Жінка на вулиці прифронтового міста. Фото: Reuters

Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету понад 48,1 мільйона гривень на забезпечення мобільного звʼязку, телевізійного та радіомовлення у прифронтових регіонах. Мова йде про сім областей України, які найбільше потерпають від російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Детальніше про забезпечення телерадіо- та мобільного зв'язку у прифронтових містах

В повідомленні йдеться, що кошти витратять на стабільний мобільний зв'язок та телерадіомовлення у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Також зазначено, що більше 24,5 мільйона гривень буде витрачено на забезпечення сталого функціонування цифрових телемереж у зазначених областях, а інші 23,6 мільйона гривень — на резервне живлення об’єктів цифрового ефірного мовлення.

Це рішення спрямоване на підвищення стійкості та надійності мереж у вказаних регіонах.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в українському уряді додатково виділили 1,5 млрд гривень для тергромад Луганської й інших постраждалих областей. Розподіл додаткової дотації за III квартал 2023 року було затверджено під час засідання Кабміну 27 жовтня.

Також ми писали про те, що у 2024 році держава обіцяє продовжити надання виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), однак списки стануть рідші. Так, державну допомогу продовжать отримувати виключно ті, чий майновий стан потребує підтримки, та скасують для більш заможних осіб.