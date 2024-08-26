Повышение налогов в Украине — какие изменения внесли нардепы в законопроект

В Раде доработали законопроект о повышении налогов — что изменилось
В Верховной Раде Украины доработали законопроект о повышении налогов. Его хотят вынести на рассмотрение парламента уже в сентябре.
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 26 августа.
Что осталось в тексте законопроекта
По словам Железняка, кое-что из старого текста законопроекта нардепы все же оставили:
- повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;
- установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от размера минимальной заработной платы;
- установление военного сбора в размере 1% для ІІІ группы единого налога;
- установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (но здесь изменена редакция);
Что нового добавили
- установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;
- повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%;
- ежемесячная отчетность по НДФЛ.
"Текст доработанного правительственного законопроекта хотят выносить скоро на Комитет и уже в первые недели сентября в Раду", — добавил нардеп.
Почему повышают налоги
Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине кардинально повысят налоги из-за необходимости финансирования Сил обороны.
В парламенте считают, что закон об изменениях в государственный бюджет и налоговые реформы необходимо принять не позднее сентября. В противном случае невозможно будет выплатить денежное довольствие военнослужащим.
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