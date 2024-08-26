Повышение налогов в Украине — какие изменения внесли нардепы в законопроект

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: пресс-служба ВР

В Верховной Раде Украины доработали законопроект о повышении налогов. Его хотят вынести на рассмотрение парламента уже в сентябре.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, 26 августа.

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Что осталось в тексте законопроекта

По словам Железняка, кое-что из старого текста законопроекта нардепы все же оставили:

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%;

установление военного сбора для ФЛП первой и второй групп в размере 10% от размера минимальной заработной платы;

установление военного сбора в размере 1% для ІІІ группы единого налога;

⁠установление ежемесячных авансовых взносов для АЗС (но здесь изменена редакция);

Что нового добавили

⁠установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% на 2024 год;

повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%;

ежемесячная отчетность по НДФЛ.

"Текст доработанного правительственного законопроекта хотят выносить скоро на Комитет и уже в первые недели сентября в Раду", — добавил нардеп.

Почему повышают налоги

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине кардинально повысят налоги из-за необходимости финансирования Сил обороны.

В парламенте считают, что закон об изменениях в государственный бюджет и налоговые реформы необходимо принять не позднее сентября. В противном случае невозможно будет выплатить денежное довольствие военнослужащим.