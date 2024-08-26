Підвищення податків в Україні — які зміни внесли нардепи у законопроєкт

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: пресслужба ВР

У Верховній Раді України доопрацювали законопроєкт про підвищення податків. Його хочуть винести на розгляд парламенту вже у вересні.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram в понеділок, 26 серпня.

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Що залишили у тексті законопроєкту

За словами Железняка, дещо зі старого тексту законопроєкту нардепи все ж лишили:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати;

встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (але тут змінена редакція);

Що нового додали

⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

щомісячна звітність по ПДФО.



"Текст доопрацьованого урядового законопроєкту хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду", — додав нардеп.

Чому підвищують податки

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні кардинально підвищать податки через потребу у фінансуванні Сил оборони.

У парламенті вважають, що закон про зміни до державного бюджету та податкові реформи необхідно ухвалити не пізніше вересня. В іншому випадку не можна буде виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям.