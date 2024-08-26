Підвищення податків в Україні — які зміни внесли нардепи у законопроєкт

У Раді доопрацювали законопроєкт про підвищення податків — що змінилося
У Верховній Раді України доопрацювали законопроєкт про підвищення податків. Його хочуть винести на розгляд парламенту вже у вересні.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram в понеділок, 26 серпня.
Що залишили у тексті законопроєкту
За словами Железняка, дещо зі старого тексту законопроєкту нардепи все ж лишили:
- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати;
- встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
- встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (але тут змінена редакція);
Що нового додали
- встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;
- підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
- щомісячна звітність по ПДФО.
"Текст доопрацьованого урядового законопроєкту хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду", — додав нардеп.
Чому підвищують податки
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні кардинально підвищать податки через потребу у фінансуванні Сил оборони.
У парламенті вважають, що закон про зміни до державного бюджету та податкові реформи необхідно ухвалити не пізніше вересня. В іншому випадку не можна буде виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям.
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