Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У Раді доопрацювали законопроєкт про підвищення податків — що змінилося arrow

У Раді доопрацювали законопроєкт про підвищення податків — що змінилося

26 серпня 2024 17:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Підвищення податків в Україні — які зміни внесли нардепи у законопроєкт
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: пресслужба ВР
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Верховній Раді України доопрацювали законопроєкт про підвищення податків. Його хочуть винести на розгляд парламенту вже у вересні.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram в понеділок, 26 серпня.

Читайте також:

Що залишили у тексті законопроєкту

За словами Железняка, дещо зі старого тексту законопроєкту нардепи все ж лишили:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;
  • ⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (але тут змінена редакція);

Що нового додали

  • ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік;
  • підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
  • щомісячна звітність по ПДФО.
     

"Текст доопрацьованого урядового законопроєкту хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду", — додав нардеп.

Чому підвищують податки

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні кардинально підвищать податки через потребу у фінансуванні Сил оборони.

У парламенті вважають, що закон про зміни до державного бюджету та податкові реформи необхідно ухвалити не пізніше вересня. В іншому випадку не можна буде виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям.

Також важливі новини дня по темі:

Верховна Рада Ярослав Железняк закон податки Податкова служба нардепи законопроєкт парламент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:42 Окупанти бояться за свій флот — РФ вивела ракетоносій з Чорного моря до Каспію

18:42 Мобілізація в Україні — що зміниться у вересні

18:41 Зоря залишилася без головного тренера — Коваль залишив посаду

Термінова новина

18:41 Зеленський назвав кількість ракет та дронів, якими РФ атакувала Україну

18:37 ДПСУ показала відео ліквідації росіян на Харківщині — знищена техніка та особовий склад

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

18:34 Палили авто військових та прикордонників — в Україні затримали двох поплічників окупантів

18:26 Не сприйняв критику на свою адресу — одесит ледь не пристрелив сусіда

18:25 Які корисні ресурси варто завантажити на випадок відключень — перелік

17:59 Макрон вперше відреагував на затримання Дурова у Франції

17:56 Гибель качок на Одещині — фахівці попередили про серйозне забруднення води

18:42 Окупанти бояться за свій флот — РФ вивела ракетоносій з Чорного моря до Каспію

18:42 Мобілізація в Україні — що зміниться у вересні

18:41 Зоря залишилася без головного тренера — Коваль залишив посаду

Термінова новина

18:41 Зеленський назвав кількість ракет та дронів, якими РФ атакувала Україну

18:37 ДПСУ показала відео ліквідації росіян на Харківщині — знищена техніка та особовий склад

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

18:34 Палили авто військових та прикордонників — в Україні затримали двох поплічників окупантів

18:26 Не сприйняв критику на свою адресу — одесит ледь не пристрелив сусіда

18:25 Які корисні ресурси варто завантажити на випадок відключень — перелік

17:59 Макрон вперше відреагував на затримання Дурова у Франції

17:56 Гибель качок на Одещині — фахівці попередили про серйозне забруднення води

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті