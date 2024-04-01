Монобанк не работает – что произошло

В работе Monobank произошел сбой — пользователи не могут авторизироваться
В приложении monobank произошел технический сбой . Пользователи сообщают, что это выражается в двух формах — либо пользователь не может войти в программу (зависает на заставке), либо после входа не может производить платежи.
Информация о сбое распространяется в сети.
В приложении сверху меню возникает сообщение "Кажется, наш кот облажался. Попробуйте еще раз".
Информацию о сбое в системе подтвердил и соучредитель Моно Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
В службе поддержки monobank сбой подтвердили и заверили, что технические службы уже работают над его устранением.
"Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут сказаться на вашей работе с приложением или с проведением платежей. Этот вопрос уже передан на максимально высокий уровень, и наши специалисты работают, чтобы как можно быстрее исправить. Пожалуйста, дайте нам немного времени", — объяснил менеджер monobank.
Он рекомендовал подождать с проведением платежей, а если средства уже были отправлены и не пришли — не производит повторных перечислений.
На вопрос о сроке устранения сбоя в monobank говорят, что проблема будет решена в течение дня.
Напомним, недавно на Monobank уже совершали мощную DDoS-атаку. В январе 2024 года атаки на мобильный банк продолжались почти весь день.
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