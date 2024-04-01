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В работе Monobank произошел сбой — пользователи не могут авторизироваться

1 апреля 2024 13:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Монобанк не работает – что произошло
Телефон на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В приложении monobank произошел технический сбой . Пользователи сообщают, что это выражается в двух формах — либо пользователь не может войти в программу (зависает на заставке), либо после входа не может производить платежи.

Информация о сбое распространяется в сети.

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В приложении сверху меню возникает сообщение "Кажется, наш кот облажался. Попробуйте еще раз".

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Источник: скриншот

Информацию о сбое в системе подтвердил и соучредитель Моно Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

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Источник: скриншот

В службе поддержки monobank сбой подтвердили и заверили, что технические службы уже работают над его устранением.

"Извините, пожалуйста, сейчас есть сложности на нашей стороне, которые могут сказаться на вашей работе с приложением или с проведением платежей. Этот вопрос уже передан на максимально высокий уровень, и наши специалисты работают, чтобы как можно быстрее исправить. Пожалуйста, дайте нам немного времени", — объяснил менеджер monobank.

Он рекомендовал подождать с проведением платежей, а если средства уже были отправлены и не пришли — не производит повторных перечислений.

На вопрос о сроке устранения сбоя в monobank говорят, что проблема будет решена в течение дня.

Напомним, недавно на Monobank уже совершали мощную DDoS-атаку. В январе 2024 года атаки на мобильный банк продолжались почти весь день.

monobank
Украина
банки
деньги

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